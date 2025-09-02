Το Ford Puma Gen-E κοιτάει ψηλά

Το νέο Puma Gen-E, το αμιγώς ηλεκτρικό συμπαγές SUV της Ford, ανεβαίνει κυριολεκτικά και μεταφορικά σε νέα ύψη, θέτοντας υψηλές προσδοκίες στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο της ηλεκτρικής κινητικότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στην υπόλοιπη Ευρώπη.

Σε μια εντυπωσιακή επικοινωνιακή ενέργεια που έλαβε χώρα στην πόλη Ρουέν της Γαλλίας, ένα Puma Gen-E ανυψώθηκε με γερανό στην ταράτσα του εστιατορίου Le Rouef, στον 11ο όροφο του σχετικού κτηρίου, στέλνοντας το μήνυμα της δέσμευσης της Ford να πρωταγωνιστήσει στην αγορά των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων με ένα καινοτόμο σε κάθε πτυχή μοντέλο, το οποίο συνδυάζει μεταξύ άλλων την σπορ σχεδίαση, την προηγμένη τεχνολογία και τη βιωσιμότητα.

Βασισμένο στην επιτυχημένη πλατφόρμα του καταξιωμένου Puma, το αμιγώς ηλεκτρικό Gen-E προσφέρει μέση αυτονομία έως 376 km και 523 km σε αστικό κύκλο (WLTP), αλλά και γρήγορη φόρτιση από 10% σε 80% σε χρόνο μόλις 23 λεπτά. Με έναν εξαιρετικά προηγμένο ηλεκτρικό κινητήρα που κινεί τους εμπρός τροχούς με απόδοση 168 PS και ροπή 290 Nm, το νέο Puma Gen-E προσφέρει απρόσκοπτη επιτάχυνση 0-100 km/h σε 8 δευτερολέπτα, συνδυάζοντας την κορυφαία αποδοτικότητα με μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας μόλις 13,1 kWh/100 χλμ. με τη δυναμική οδηγική εμπειρία και τα κορυφαία επίπεδα άνεσης.

Στο εσωτερικό, το νέο Puma Gen-E εντυπωσιάζει με τον ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,8 ιντσών, την οθόνη αφής 12 ιντσών που υποστηρίζεται από το σύστημα SYNC 4 και την ολοκληρωμένη συμβατότητα με Apple CarPlay και Android Auto. Το συμπαγές EV της Ford εντυπωσιάζει και με τον χώρο αποσκευών που φτάνει σε χωρητικότητα τα 574 λίτρα, με το καινοτόμο GigaBox να προσφέρει επιπλέον λύσεις και πρακτικότητα. Την ίδια στιγμή, πρόσθετα χαρακτηριστικά όπως είναι η πανοραμική ηλιοροφή και το premium ηχοσύστημα B&O έρχονται να αναβαθμίσουν περαιτέρω την εμπειρία των επιβατών του αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ford.

Διαθέσιμο στη χώρα μας με τιμή από 26.906€, 8 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση Ford Protect και τα πλέον προνομιακά προγράμματα χρηματοδότησης της αγοράς με μόλις 250€/μήνα, το νέο Puma Gen-E εισέρχεται δυναμικά στην αγορά των συμπαγών ηλεκτρικών SUV στις εκδόσεις Style, Premium και Sound Edition, έτοιμο να κατακτήσει την κορυφή. Όπως ακριβώς έκανε στη Ρουέν.