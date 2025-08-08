Νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid: Οι εκδόσεις και οι τιμές του (pics)

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid είναι πλέον διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και έρχεται να αλλάξει τα δεδομένα στην κατηγορία των pick-up, προσφέροντας ηλεκτροκίνηση χωρίς συμβιβασμούς.

Είναι το μοναδικό pick-up με δυνατότητα φόρτισης στην πρίζα και συνδυάζει κορυφαία χρηστικότητα με premium εξοπλισμό και υψηλή απόδοση – τόσο για σκληρή δουλειά όσο και για περιπέτεια.

Δύο εκδόσεις: Wildtrak και Stormtrak

Το εξηλεκτρισμένο Ranger διατίθεται σε δύο εξοπλιστικές εκδόσεις:

Wildtrak : η πιο δημοφιλής έκδοση του Ranger, με πλούσιο εξοπλισμό άνεσης, τεχνολογίας και ασφάλειας.

Stormtrak: η πιο premium και περιορισμένης διάθεσης έκδοση, με αποκλειστικά στοιχεία σχεδίασης και επιπλέον προηγμένα χαρακτηριστικά.

Και οι δύο εκδόσεις εξοπλίζονται με σύστημα τετρακίνησης, πολυτελές εσωτερικό, σύστημα infotainment με κεντρική οθόνη 12", πλήρη σουίτα συστημάτων υποβοήθησης οδήγησης και πολλές επιλογές διαμόρφωσης για επαγγελματική ή ψυχαγωγική χρήση.

Ισχυρό και οικονομικό – Plug-in χωρίς... εκπτώσεις

Κάτω από το καπό του Ranger Plug-In Hybrid βρίσκεται ένας 2.3L βενζινοκινητήρας που συνδυάζεται με ηλεκτροκινητήρα, αποδίδοντας συνολική ισχύ 281 ίππων και εντυπωσιακή ροπή 697 Nm – μεγαλύτερη ακόμη κι από το Ranger Raptor!

Η μέση κατανάλωση αγγίζει τα 3,4 λίτρα/100 χλμ. (WLTP), ενώ η μπαταρία υψηλής τάσης προσφέρει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία έως και 50 χλμ., ιδανική για τις καθημερινές διαδρομές εντός πόλης.

Επιπλέον, η ύπαρξη πριζών 230V στην καρότσα (2,3 kW ή και 6,9 kW προαιρετικά) δίνει τη δυνατότητα για φόρτιση εργαλείων ή ακόμη και... άλλου Ranger Plug-In Hybrid, καθιστώντας το ιδανικό όχημα για εργοτάξια και off-grid καταστάσεις.

Οδηγική ευελιξία για κάθε ανάγκη

Ο οδηγός έχει στη διάθεσή του επτά προφίλ οδήγησης (Normal, Eco, Sport, Slippery, Mud, Sand, Tow/Haul) και τρεις τρόπους λειτουργίας του συστήματος κίνησης (ηλεκτρικό, θερμικό ή συνδυαστικό). Έτσι, το Ranger προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε διαδρομής – από την πόλη, μέχρι τα πιο απαιτητικά off-road τερέν.

Εσωτερικό τεχνολογίας και εργαλείο επαγγελματία

Στο εσωτερικό του, το Ranger Plug-In Hybrid ξεχωρίζει για την premium αίσθηση, με θερμαινόμενα καθίσματα, ασύρματη φόρτιση κινητών, πλούσιο ambient lighting, προηγμένο σύστημα πλοήγησης, ακόμη και σύστημα Trailer Backup Assist που επιτρέπει στον οδηγό να κάνει όπισθεν με τρέιλερ, στρίβοντας απλώς έναν διακόπτη, χωρίς να αγγίξει το τιμόνι.

Η έκδοση Stormtrak προσθέτει ακόμα περισσότερα: κάμερα 360°, ηχοσύστημα B&O 640W, προβολείς Matrix LED, αποκλειστικά χρώματα αμαξώματος και μοναδικές λεπτομέρειες σχεδίασης.

Οι τιμές

Το νέο Ford Ranger Plug-In Hybrid διατίθεται άμεσα μέσω του επίσημου δικτύου Ford σε όλη την Ελλάδα, στις παρακάτω τιμές: