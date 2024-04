GP Κίνας: Τους έκανε... πλάκα στο sprint race ο Φερστάπεν

Ο Λάντο Νόρις εκκίνησε από την πρώτη θέση, όμως ο Λίουις Χάμιλτον τον έπιασε άμεσα και τον οδήγησε σε λάθος με τον πιλότο της Mercedes να περνάει στην πρώτη θέση και τον Άγγλο οδηγό να πέφτει στην έκτη!

Κάπου εκεί ανέλαβε δράση ο Μαξ Φερστάπεν που άρχισε τις προσπεράσεις αφήνοντας πίσω του τον Φερνάντο Αλόνσο, με τον Ολλανδό να πιάνει άμεσα τον Λίουις Χάμιλτον σε μια... μάχη από τα παλιά.

Ο Βρετανός πιλότος όμως δεν άντεξε πολύ με τον Φερστάπεν να κάνει το προσπέρασμα, ανοίγοντας άμεσα την διαφορά και το ενδιαφέρον μετατοπίστηκε στις μάχες για τις θέσεις 3, 4, 5 και 6 με τους Αλόνσο, Σάινθ, Πέρεζ, Λεκλέρ και Νόρις να συνθέτουν το... τρενάκι.

Στους τελευταίους γύρους ο Κάρλος Σάινθ επιχείρησε την επίθεσή του προσπέρασε αρχικά τον Αλόνσο, αλλά η «μάχη» των Ισπανών ευνόησε τον Πέρεζ που μπήκε σφήνα και ανέβηκε στην τρίτη θέση!

Η... μάχη του Σάινθ με τον Αλόνσο είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάλειψη του οδηγού της Aston Martin αφού από επαφή «έσκασε» το λάστιχο και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει.

Μεγάλη... μάχη δόθηκε και για την τέταρτη θέση ανάμεσα στους πιλότους της Ferrari, με τον Λεκλέρκ να προσπερνάει τον Σάινθ, με τους δύο τους, μάλιστα να έχουν επαφή χωρίς επακόλουθα, ωστόσο.

Δείτε την κατάταξη στο sprint race του Grand Prix της Κίνας:

#F1SPRINT CLASSIFICATION



Verstappen seals the eighth Sprint victory of his career 💪#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/Hwzxk3FEeN