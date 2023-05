Σπορ και κομψά – τα Audi A6 και A7 ακόμα πιο εντυπωσιακά με νέες εκδόσεις εξοπλισμού

Τα μοντέλα Audi A6 και Audi A7 και S ανανεώνονται με αφορμή τη νέα προϊοντική χρονιά 2024, με μια εντυπωσιακή, high-end εμφάνιση.

• Προϊοντικές βελτιώσεις προσφέρουν μεγαλύτερη εσωτερική και εξωτερική εξατομίκευση

• Νέα μάσκα, νέα εξωτερικά χρώματα, νέα σχέδια ζαντών και νέα διακοσμητικά ένθετα για το εσωτερικό

• Η χαρακτηριστική υπογραφή με τα φώτα ημέρας, το Audi virtual cockpit και η υποβοήθηση στάθμευσης (parking assist plus) ανήκουν πλέον στον βασικό εξοπλισμό

Τα μοντέλα Audi A6 και Audi A7 και S ανανεώνονται με αφορμή τη νέα προϊοντική χρονιά 2024, με μια εντυπωσιακή, high-end εμφάνιση. Εκτός από τις νέες επανασχεδιασμένες εξοπλιστικές εκδόσεις με ανεξάρτητα σχεδιαστικά στοιχεία εμπρός και πίσω, τα μοντέλα της πολυτελούς κατηγορίας διαθέτουν πλέον έντονα χρώματα τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό, νέα σχέδια ζαντών και αναβαθμισμένο στάνταρ εξοπλισμό.



Οι επιλογές για τους πελάτες έχουν αναδιοργανωθεί ως μέρος του face-lift για τα Audi A6 Sedan και Avant και το A7 Sportback. Η νέα δομή προσφέρει στους πελάτες πιο καθαρή εικόνα και περισσότερες επιλογές για εξατομίκευση, καθώς το εσωτερικό μπορεί πλέον να σχεδιαστεί ανεξάρτητα από το εξωτερικό πακέτο που θα επιλέξουν.



Ανανεωμένα: Τα Audi A6 και Audi A7 με Singleframe στο στυλ RS

Οι πελάτες μπορούν τώρα να επιλέξουν μεταξύ basic, advanced και πακέτων S line για το εξωτερικό του A6 Sedan και Avant και μεταξύ της basic και S line για το A7 Sportback. Κάθε έκδοση εξοπλισμού χαρακτηρίζεται από μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία εμπρός και πίσω. Το Singleframe με κυψελοειδή δομή είναι το νέο καθοριστικό στοιχείο στο μπροστινό μέρος του οχήματος. Στη basic έκδοση και των δύο μοντέλων, το μπροστινό μέρος είναι φινιρισμένο σε Matte Black με πλαίσιο χρωμίου. Στην advanced, που προορίζεται ειδικά για το A6, η γρίλια του ψυγείου έχει φινίρισμα σε Dark Chrome. Το μπροστινό μέρος ξεχωρίζει από τις πλευρικές εισαγωγές αέρα και το πίσω μέρος με διαχύτη στη νέα δυναμική σχεδίαση με πλαστική διακοσμητική λωρίδα σε ασημί Selenite. Η advanced περιλαμβάνει επίσης σπορ ζάντες 18 ιντσών. Η S-line είναι διαθέσιμη και για τα δύο μοντέλα. Εδώ, το Singleframe διαθέτει ένθετα χρωμίου. Στο A6, ο πίσω διαχύτης έχει επανασχεδιαστεί. Εδώ, η λωρίδα του διαχύτη είναι βαμμένη σε Platinum Grey, ενώ στο A7 είναι φινιρισμένη σε Chrome. Επιπλέον, το εξωτερικό της S line του Audi A6 έχει επίσης επανασχεδιασμένες πλευρικές μπροστινές εισαγωγές αέρα με στοιχεία σε Matte Black με ένθετα Platinum Grey, πιο φαρδιά πλαϊνά μαρσπιέ, ζάντες 19 ιντσών και σπορ ανάρτηση.



Εκτός από τις επιλογές εξατομίκευσης για το εξωτερικό, υπάρχει το πακέτο S line για το εσωτερικό, το οποίο βασίζεται στο εσωτερικό του προηγούμενου S line sport πακέτου. Εδώ, το εσωτερικό, το ταμπλό και η επένδυση οροφής είναι όλα σε μαύρο χρώμα. Το σπορ δερμάτινο πολυλειτουργικό τιμόνι με μαύρα χειριστήρια αλλαγής ταχυτήτων διαθέτει ραφές αντίθεσης, συμπεριλαμβανομένων των λαβών του τιμονιού από διάτρητο δέρμα. Το υποπόδιο και τα πεντάλ είναι από ανοξείδωτο χάλυβα. Το πακέτο S line για το εσωτερικό διαθέτει καθίσματα επενδυμένα με ύφασμα "Sequenz"/ συνδυασμό δέρματος για το Audi A6 και από μικροΐνες Dinamica "Frequenz"/ συνδυασμό δέρματος με ανάγλυφο S στις πλάτες των μπροστινών καθισμάτων για το Audi A7. Τα διακοσμητικά μαρσπιέ των μπροστινών και πίσω θυρών με ένθετα αλουμινίου είναι φωτιζόμενα και έχουν γράμματα S μπροστά.

Τα μοντέλα Audi S6 και Audi S7 διαθέτουν Singleframe με ένθετα σε στυλ αλουμινίου και τονισμένες πλευρικές εισαγωγές αέρα στο μπροστινό μέρος. Στο Audi S6 αυτά διατίθενται σε Matte Black, ενώ το Audi S7 τα έχει σε Matte Dark Chrome. Η μπροστινή αεροτομή είναι βαμμένη σε Selenite Silver και στα δύο μοντέλα.



Νέα χρώματα και υλικά εσωτερικού και εξωτερικού

Συνολικά δώδεκα εξωτερικά χρώματα είναι τώρα διαθέσιμα για τα μοντέλα Audi A6 και A7 και τις αντίστοιχες S εκδόσεις τους. Για πρώτη φορά, το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει Arcona White και Madeira Brown Metallic. Το Grenadine Red Metallic και το Ascari Blue Metallic είναι πλέον διαθέσιμα για τα μοντέλα S και τα πακέτα S line. Τα διακοσμητικά ένθετα στο εσωτερικό τώρα είναι διαθέσιμα σε οκτώ διαφορετικές εκδόσεις. Νέες προσθήκες είναι ένθετα ξύλου σε Olive Tree Natural και Ash Volcanic Grey Natural και ένθετα καλυμμένα με μικροΐνες Dinamica.



Αναβάθμιση επιλεγμένων στοιχείων που ανήκαν στον βασικό εξοπλισμό

Το Audi virtual cockpit ανήκει πλέον στον βασικό εξοπλισμό. Προσφέρει έναν πλήρως ψηφιακό πίνακα οργάνων με οθόνη 12,3 ιντσών και ανάλυση full HD 1.920 x 720 pixel. Οι οδηγοί χειρίζονται το Audi virtual cockpit μέσω του πολυλειτουργικού τιμονιού και έχουν την επιλογή της κλασικής προβολής ή της όψης infotainment. Η τεχνολογία φωτισμού στον βασικό εξοπλισμό έχει επίσης αναβαθμιστεί. Οι βασικοί προβολείς στα Audi A6 και S6 πλέον έχουν αναβαθμιστεί σε φώτα full LED με φωτεινή υπογραφή των φώτων πορείας-ημέρας. Η υποβοήθηση στάθμευσης park assist plus είναι πλέον στάνταρ.



Πιο σκούρες σπορ ζάντες για αριστοκρατική εμφάνιση

Αντικατοπτρίζοντας την έντονη επιθυμία των πελατών για σκούρες ζάντες, η γκάμα ζαντών αλουμινίου στα Audi A6 και Audi A7 έχει αναθεωρηθεί ριζικά. Περισσότερες από τις μισές εκδόσεις έχουν πλέον σκούρες ζάντες. Τα Audi A6 Sedan και Avant διατίθενται στάνταρ με ζάντες από σφυρήλατο αλουμίνιο 17 ιντσών σε σχέδιο 10 ακτίνων και ελαστικά 225/60. Οι τροχοί 18 ιντσών έχουν πλέον επίστρωση σε Graphite Grey για πιο σπορ εμφάνιση. Υπάρχουν επίσης ζάντες 19 ιντσών σε δυναμική 5άκτινη σχεδίαση. Οι γυαλιστερές ζάντες 20 ιντσών σε 10άκτινο σχέδιο σε Platinum Grey διατίθενται τώρα σε Black Metallic χρώμα, ενώ οι ζάντες 21 ιντσών σε Graphite Gray με γυαλιστερό φινίρισμα και κομψό σχεδιασμό 5 διπλών ακτίνων V αποτελούν την επιλογή με σκούρες πινελιές. Εντελώς νέες στη γκάμα μοντέλων A6 είναι οι 5άκτινες ζάντες 21 ιντσών – εμπνευσμένες από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό, την αέρινη σχεδιαστική γεωμετρία που βοηθά στην ψύξη των φρένων.



Για το A7 Sportback, οι ζάντες 19 ιντσών σε σχεδίαση ακτίνων 10-Y διαθέτουν πλέον φινίρισμα Graphite Grey. Οι ζάντες 20 ιντσών 5 διπλών ακτίνων, στάνταρ εξοπλισμός για το S7, είναι βαμμένες στο αριστοκρατικό Platinum Gray. Οι σφυρήλατες ζάντες 21 ιντσών σε διπλό παράλληλο 5άκτινο σχέδιο είναι γυαλισμένες για μια εξαιρετικά εκλεπτυσμένη εμφάνιση. Μια άλλη νέα προσθήκη στη γκάμα είναι οι 5άκτινες γυαλιστερές ζάντες 20 ιντσών σε σχέδιο Evo σε μαύρο ματ και οι ζάντες 21 ιντσών, που διατίθενται στον κλασικό σχεδιασμό πολλαπλών 5άκτινο σχεδιασμό σε Matte Dark Gray, και τα δύο από την Audi Sport.



Τα ανανεωμένα Audi A6 και Audi Α7 θα είναι διαθέσιμα για παραγγελία στην Ελλάδα από τα μέσα Ιουνίου.



Τιμές κατανάλωσης καυσίμου/ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπών** των μοντέλων που αναφέρονται παραπάνω:

Audi S6 Limousine TDI

Συνδυασμένη κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 7,3–6,9 (32,2-32,1 US mpg).

Συνδυασμένες εκπομπές CO2 σε g/km: 191-181 (307,4-291,3 g/mi)

Audi S6 Avant TDI

Μικτή κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 7,4–7,1 (31,8-33,1 US mpg).

Συνδυασμένες εκπομπές CO2 σε g/km: 195–185 (313,8-297,7 g/mi)

Audi S7 Sportback TDI

Μικτή κατανάλωση καυσίμου σε l/100 km: 7,4–7,1 (31,8-33,1 US mpg).

Συνδυασμένες εκπομπές CO2 σε g/km: 194–1