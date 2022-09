«Έλαμψε» ο Μίλερ στη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου-νικητής στο GP του Μοτέγκι (vid)

Ο Τζακ Μίλερ ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος, στο grand prix Ιαπωνίας, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα MotoGP, καθώς από νωρίς ηγήθηκε του αγώνα και πήρε την πρώτη του νίκη για φέτος.

Ο Μπραντ Μπίντερ της ΚΤΜ κατέλαβε τη 2η θέση και το 3ος τερμάτισε ο Χόρχε Μαρτίν της Pramac Ducati. Ακολούθησαν στην κατάταξη οι Μάρκεθ, Ολιβέιρα, Μαρίνι, Βινιάλες, Κουαρταραρό, Μπαστιανίνι και Μπετζέκι. Ο Μίλερ με απανωτές προσπεράσεις «έπιασε» τον Μαρτίν και στη συνέχεια ο Αυστραλός προσπέρασε και τον τελευταίο και οδήγησε τον αγώνα μέχρι το τέλος, επιστρέφοντας στα νικηφόρα αποτελέσματα, μετά από περίπου 1,5 χρόνο.

Στον τελευταίο γύρο του αγώνα ο Πέκο Μπανάια προσπάθησε να περάσει τον Κουαρταραρό, «έχασε» όμως το εμπρός μέρος της Ducati και βρέθηκε στην αμμοπαγίδα.

Το επόμενο Grand prix θα διεξαχθεί στην Ταϊλάνδη.

