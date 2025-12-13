«Βροχή» τα πανελλήνια ρεκόρ στην 1η ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών

Πολλά πανελλήνια ρεκόρ, συναρπαστικός ανταγωνισμός και σπουδαίες επιδόσεις, σημειώθηκαν στην πρώτη 1η ημέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Αρσης Βαρών Ανδρών-Γυναικών και Νέων Ανδρών και Νέων Γυναικών που διεξάγεται στη Δράμα.

Ξεχώρισαν η εντυπωσιακή Μαρία Στρατουδάκη με 12 πανελλήνια ρεκόρ αλλά και η Μαρία Καρδαρά με πανελλήνιο ρεκόρ στο επολε ζετέ των 58κ.

Η 17χρονη Στρατουδάκη κατέκτησε έξι χρυσά μετάλλια, από τρία στις Γυναίκες και στις Νέες Γυναίκες καταρρίπτοντας τα προηγούμενα δικά της πανελλήνια ρεκόρ. Σήκωσε 83 κιλά στο αρασέ, 102 στο ζετέ και 185 στο σύνολο, που είναι ρεκόρ Κορασίδων, Νεανίδων, Νέων Γυναικών και Γυναικών.

Εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε και η Μαρία Καρδαρά, η οποία σήκωσε 107 κιλά στο επολέ ζετέ και κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 58κ. Στο αρασέ έφτασε στα 83 κιλά και στο σύνολο στα 190.

Την πρώτη η μέρα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος που μετέδωσε ζωντανά η ΕΡΤ2 Σπορ, ολοκληρώθηκαν οι αγώνες των Γυναικών και το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα και αύριο Κυριακή με τους αγώνες των ανδρών.

Την έναρξη των αγώνων του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Άρσης Βαρών Ανδρών - Γυναικών & Νέων Ανδρών - Νέων Γυναικών κήρυξε το μεσημέρι της Παρασκευής στη Δράμα, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης.