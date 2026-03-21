Στο Hall of Fame του WWE ο Ρόντμαν

Σημαντική διάκριση για τον θρύλο του ΝΒΑ, Ντένις Ρόντμαν, καθώς τον Απρίλιο θα ενταχθεί στο Hall of Fame του WWE.

Ο Σαμς Σαράνια του «ESPN» το αποκάλυψε και το WWE αργότερα το επιβεβαίωσε: Ο Ντένις Ρόντμαν θα ενταχθεί στο Hall of Fame με την κλάση του 2026.

Crossover: Basketball Hall of Famer Dennis Rodman will be inducted into the WWE Hall of Fame in April, per ESPN sources. Rodman made his WCW debut in 1997 and famously skipped a practice during the 1998 NBA Finals for a wrestling match alongside Hulk Hogan. Two HOFs for Rodman. — Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2026

Ο πέντε φορές πρωταθλητής, ο οποίος έχει «γράψει» τη δική του ιστορία με τους Σικάγο Μπουλς και τους Ντιτρόιτ Πίστονς στο ΝΒΑ, εμφανίστηκε στο WCW το 1997 και συμμάχησε με το New World Order. Μάλιστα, πάλεψε στο main event του WCW Bash at the Beach μαζί με τον Χουλκ Χόγκαν απέναντι στους Λεξ Λούγκερ και Δε Τζάιαντ.

Το 1998 μετά τη νίκη των Μπουλς κόντρα στους Γιούτα Τζαζ στους τελικούς του ΝΒΑ δεν πήγε στην προπόνηση των «Ταύρων» και εμφανίστηκε στο WCW Monday Nitro στο Ντιτρόιτ και μαζί με τον Χόγκαν επιτέθηκε στον Ντάιαμοντ Ντάλας Πέιτζ. Την ίδια χρονιά, πάλεψε ξανά στο WCW Bash at the Beach, καθώς ήταν ξανά σύμμαχος με τον Χόγκαν και αντιμετώπισε τους Καρλ Μαλόονυ και τον Ντάιαμοντ Ντάλας Πέιτζ.

Τέλος, το 1999 αντιμετώπισε τον θρυλικό «Μάτσο Μαν» Ράντι Σάβετζ στο WCW Road Wild.

Θυμίζουμε πως η τελετή του Hall of Fame θα γίνει τον Απρίλιο στο Λας Βέγκας ενόψει της WrestleMania 42.