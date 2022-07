Άδοξο φινάλε για Σάκκαρη (vid)

Πέταξε τις ευκαιρίες της η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια και παραδόθηκε στην 34χρονη Γερμανίδα (Νο.103) με 6-3, 7-5, σε 91 λεπτά, μένοντας εκτός τέταρτου γύρου στο βρετανικό σλαμ. Σίγουρα, είχε όλα τα φόντα να προχωρήσει στη διοργάνωση και να σημειώσει την πιο επιτυχημένη πορεία της, αφού δεν έχει φτάσει ποτέ πέρα από τον τρίτο γύρο...

Ήταν, όμως, μια κακή μέρα για την 26χρονη τενίστρια, την οποία αποσυντόνισε το... φτιαγμένο για χορτάρι παιχνίδι της αντιπάλου της. Η Γερμανίδα, μητέρα δύο παιδιών, σέρβιρε εξαιρετικά όταν χρειάστηκε και τα slice της έκαναν πολύ μεγάλη ζημιά στη Μαρία, που φαινόταν ανήμπορη να αντιδράσει. Έκανε και πολλά αβίαστα λάθη (30 στο σύνολο), κάποια από τα οποία ήταν καθοριστικά.

Παρόλα αυτά, η Νο.5 τενίστρια στον κόσμο θα μπορούσε να πάρει τουλάχιστον το δεύτερο σετ, αφού προηγήθηκε με 2-5 και είχε δύο σετ πόιντ στο 4-5, ενώ νωρίτερα είχε την ευκαιρία να περάσει μπροστά και με διπλό μπρέικ!

Ευκαιρίες, όμως είχε και στο ξεκίνημα του αγώνα η Σάκκαρη, καθώς είχε δύο μπρέικ πόιντ στο τρίτο γκέιμ του αγώνα. Η Γερμανίδα όχι μόνο κατάφερε να «ξεφύγει», αλλά και με το μπρέικ που πέτυχε στο όγδοο γκέιμ (5-3) μπόρεσε στη συνέχεια να προηγηθεί με 1-0 σετ.

Η Σάκκαρη απειλήθηκε και στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ, όπου βρέθηκε πίσω με 15-40, όμως κατάφερε να γυρίσει το γκέιμ και να σημειώσει μπρέικ στη συνέχεια (0-2). Είχε, μάλιστα, μπρέικ πόιντ και στο 1-4, όμως έστειλε ένα φαινομενικά εύκολο βολέ στο φιλέ και η τελικά η Τατιάνα παρέμεινε στη διεκδίκηση του σετ.

Τα πράγματα έγιναν ακόμα χειρότερα όταν η Σάκκαρη πήρε τις μπάλες για να καθαρίσει το σετ (3-5): δέχτηκε το μπρέικ από την αντίπαλό της και επανήλθε η ισορροπία, αν και η Τατιάνα έπρεπε να σερβίρει αμέσως για να μείνει στο σετ.

Η Σάκκαρη είχε δύο σετ πόιντ στο σημείο αυτό, όμως στο πρώτο έκανε αβίαστο με το forehand, ενώ στο δεύτερο η Γερμανίδα βρήκε καλό σερβίς. Έκλεισε το γκέιμ με δύο ακόμα καλά σερβίς (5-5) και στη συνέχεια έβαλε πίεση στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια και πέτυχε το πιο καθοριστικό μπρέικ.

Παρόλο που η Σάκκαρη έκανε την ύστατη προσπάθεια να ξαναμπεί στο ματς και έφτασε το γκέιμ στην ισοπαλία, το ματς ολοκληρώθηκε με ένα καλό σερβίς και ένα αβίαστο της Μαρίας.

Συνολικά η Σάκκαρη, όπως είπαμε, είχε 30 αβίαστα έναντι μόνο 12 της αντιπάλου της. Είχε, πάντως, περισσότερους winners (28-19). Kαι οι δύο ανέβηκαν αρκετές φορές στο φιλέ, με τη Μαρία να έχει 19/42 πόντους και την Τατιάνα 22/39.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανίδα (πρώην Νο.46) είχε τέσσερα χρόνια να πετύχει νίκη σε κυρίως ταμπλό Grand Slam (US Open 2018), καθώς το 2020 έφερε στον κόσμο το δεύτερο παιδί της. Στον επόμενο γύρο θα παίξει με τη Γέλενα Οσταπένκο, που απέκλεισε με 3-6, 6-1, 6-1 την Ίρινα Μπέγκου.

Η Μαρία, από την πλευρά της, μπορεί να φεύγει με άδεια χέρια από το Λονδίνο, όμως την επόμενη Δευτέρα (11/7) θα επιστρέψει στο Νο.3 του κόσμου.

Θέση στη φάση των «16» έκλεισε η φορμαρισμένη Ονς Ζαμπέρ, Νο.2 στον κόσμο, που συνεχίζει την πορεία της στο Λονδίνο χωρίς απώλεια σετ. Η Τυνήσια νίκησε με 6-2, 6-3 την Ντιάν Πάρι και θα αναμετρηθεί με την Ελίζ Μέρτενς, που έβαλε φρένο στην πρωταθλήτρια του 2018 Αντζελίκ Κέρμπερ με 6-4, 7-5.

