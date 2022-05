Έβαλε φρένο στον Σαποβάλοφ ο Ρουντ (vid)

Μετά τις απογοητευτικές πρόωρες εξόδους από τα 1000άρια του Μόντε Κάρλο και της Μαδρίτης, ο 23χρονος Νορβηγός (Νο.10) φαίνεται ότι βρίσκει τη φόρμα του εν όψει Roland Garros (22/5). Λύγισε με 7-6(7), 7-5 τον Ντένις Σαποβάλοφ, τον «δήμιο» του Ράφα Ναδάλ, και πέρασε στον πρώτο του ευρωπαϊκό χωμάτινο ημιτελικό για το 2022! Χρειάστηκε, μάλιστα, να σώσει ένα σετ πόιντ του Καναδού στο τάι μπρέικ του πρώτου σετ και ένα στο 4-5 του δεύτερου.

Ο Ρουντ θα παίξει στον πέμπτο του Masters ημιτελικό και θα έχει ως αντίπαλο τον νικητή του αγώνα ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και τον Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ. Είναι η δεύτερη φορά που φτάνει στην τετράδα της Ρώμης (το είχε κάνει και το 2020) και ελπίζει ότι θα μπορέσει στην «αιώνια πόλη» να κατακτήσει τον πρώτο Masters τίτλο του!

Θυμίζουμε ότι στον άλλο ημιτελικό θα αναμετρηθούν Στέφανος Τσιτσιπάς και Σάσα Ζβέρεφ.

