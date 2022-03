Βόμβα: Σταματάει το τένις η Άσλεϊ Μπάρτι! (vid)

Η 25χρονη Αυστραλή οργάνωσε «συνέντευξη» με την καλή της φίλη και πρώην παρτενέρ της στο διπλό Κέισι Ντελάκουα και εκεί έκανε γνωστή την απόσυρσή της από το επαγγελματικό τένις, προκειμένου να κυνηγήσει τα όνειρα που έχει εκτός γηπέδων...

«Είναι η πρώτη φορά που το λέω δυνατά και, ναι, είναι δύσκολο να το πω», είπε συγκινημένη η κάτοχος τριών Grand Slam τίτλων, που εξήγησε στη συνέχεια την απόφασή της. «Δεν έχω πλέον την ενέργεια, τη συναισθηματική θέληση που χρειάζεται για να προκαλέσεις τον εαυτό σου στο υψηλότερο επίπεδο. Είμαι άδεια».

Και πρόσθεσε: «Ξέρω πόση δουλειά χρειάζεται για να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Το έχω πει πολλές φορές στην ομάδα μου, δεν το έχω πια αυτό. Σωματικά δεν έχω τίποτα άλλο να δώσω. Τα έδωσα όλα σε αυτό το υπέροχο άθλημα και είμαι χαρούμενη γι' αυτό. Για μένα, αυτό είναι η επιτυχία μου».

Η Μπάρτι είπε στην Ντελάκουα ότι άρχισε να σκέφτεται σοβαρά την απόσυρση και να το συζητάει με την ομάδα της μετά την κατάκτηση του περσινού Wimbledon, με την οποία πραγματοποίησε το μεγαλύτερο όνειρό της. «Άλλαξε πολλά για μένα ως άνθρωπο και ως αθλήτρια. Όταν δουλεύεις τόσο σκληρά στη ζωή σου για έναν μόνο στόχο. Το να κερδίσω το Wimbledon, που ήταν το όνειρό μου, το ένα αληθινό όνειρο που είχα στο τένις, άλλαξε την οπτική μου. Είχα αυτή την αίσθηση μετά το Wimbledon και μίλησα πολύ στην ομάδα μου γι' αυτό. Υπήρχε ένα μικρό κομμάτι μου που δεν ήταν ικανοποιημένο, δεν ήταν γεμάτο. Υπήρξε μια αλλαγή οπτικής μέσα μου στη δεύτερη φάση της καριέρας μου, η ευτυχία μου δεν ήταν εξαρτημένη από τα αποτελέσματα».

Στη συνέχεια, τον περασμένο Ιανουάριο, έγινε η πρώτη Αυστραλή που κατέκτησε το Australian Open μετά από 44 χρόνια και μάλλον τότε ένιωσε ότι είχε έρθει η ώρα... «Η πρόκληση του Australian Open φαίνεται σαν την τέλεια στιγμή, την τέλεια στιγμή μου, να γιορτάσω το υπέροχο ταξίδι μου στο τένις. Είναι αυτό που θέλω ως άνθρωπος. Θέλω να κυνηγήσω κάποια άλλα όνειρα που πάντα ήθελα να κάνω».

Είναι σίγουρα μια είδηση που προκαλεί σοκ... «Ξέρω ότι ο κόσμος μπορεί να μην καταλάβει. Είμαι εντάξει με αυτό. Γιατί ξέρω ότι η Άσλεϊ Μπάρτι ως άνθρωπος έχει τόσα πολλά όνειρα που θέλει να κυνηγήσει και αυτά δεν αφορούν απαραίτητα τα ταξίδια σε όλο τον κόσμο και να είμαι μακριά από την οικογένεια και το σπίτι μου, όπου πάντα ήθελα να είμαι. Είναι εκεί που μεγάλωσα».

Είναι από τις εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις που μια τενίστρια εγκαταλείπει το άθλημα στο peak της (το είχε κάνει και η Ενάν ως Νο.1 το 2008). Η Μπάρτι βρίσκεται στο Νο.1 του κόσμου για 114 διαδοχικές εβδομάδες, έχοντας κερδίσει 25 από τα τελευταία 26 ματς της και τον τίτλο στα τρία από τα τελευταία τέσσερα τουρνουά της. Το σερί της στην κορυφή είναι το τέταρτο μεγαλύτερο στην ιστορία του tour πίσω από τις Γκραφ (186), Σερένα Γουίλιαμς (186) και Ναβρατίλοβα (156). Συνολικά έχει υπάρξει Νο.1 για 121 εβδομάδες και είναι η 7η στην ιστορία.

Η Αυστραλή έχει κατακτήσει τρεις Grand Slam τίτλους σε τρεις διαφορετικές επιφάνειες: Roland Garros 2019 (χώμα), Wimbledon 2021 (χορτάρι) και Australian Open 2022 (σκληρή επιφάνεια). Συνολικά έχει 15 τίτλους στο μονό και 12 στο διπλό.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2014 η Μπάρτι αποφάσισε να κάνει ένα διάλειμμα από το τένις και ασχολήθηκε επαγγελματικά με το κρίκετ. Επέστρεψε στο tour μετά από δύο χρόνια, όμως πάντα δυσκολευόταν να λείπει για μεγάλο διάστημα από την πατρίδα της...

Κατά τη διάρκεια της έξαρσης της πανδημίας, μάλιστα, επέλεξε να μείνει στην πατρίδα της και δεν αγωνίστηκε σχεδόν όλο το 2020. Επέστρεψε το 2021 και κατέκτησε πέντε τίτλους (μεταξύ των οποίων το Wimbledon) σε διάστημα έξι μηνών, για να ολοκληρώσει τη σεζόν με την ήττα της από τη Σέλμπι Ρότζερς στο US Open. Φέτος ξεκίνησε τη χρονιά με το τρόπαιο στην Αδελαΐδα και την κατάκτηση του Australian Open, που έμελλε να είναι η τελευταία της «παράσταση» στο tour. Σίγουρα ήταν ένα εντυπωσιακό φινάλε!

Το βέβαιο είναι ότι το γυναικείο τένις χάνει ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια του, μια αθλήτρια-πρότυπο εντός και εκτός γηπέδων, με ένα στυλ παιχνιδιού πολύ ιδιαίτερο που την έκανε να ξεχωρίζει από τις συναθλήτριές της. Κρίμα!

