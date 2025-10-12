Πρωταθλήτρια στη Γουχάν η Γκοφ (vid)

Η Κόκο Γκοφ νίκησε στα δύο σετ την Τζέσικα Πεγκούλα και κατέκτησε για πρώτη φορά τον τίτλο στη Γουχάν (WTA 1000).

Εξαιρετική η 21χρονη Αμερικανίδα (Νο.3), λύγισε τη συμπατριώτισσα και φίλη της (Νο.6) με 6-4, 7-5 σε 1 ώρα και 42 λεπτά και πανηγύρισε το τρίτο της τρόπαιο σε τουρνουά WTA 1000.

Συνολικά έχει πλέον 11 τίτλους καριέρας και αυτή ήταν η 32η νίκη της απέναντι σε παίκτρια του Top 10. Ήταν και επιβεβαίωση της εξαιρετικής της κατάστασης στην Ασία, όπου κέρδισε εννιά από τα δέκα ματς τη φετινή σεζόν.

Λίγο έλειψε, πάντως, να μπει σε περιπέτειες, καθώς έμεινε δύο φορές πίσω με μπρέικ στο δεύτερο σετ και, μάλιστα, είδε την 31χρονη Αμερικανίδα να σερβίρει στο 4-5 για την ισοφάριση.

Κατάφερε, ωστόσο, να μείνει όρθια και με το τέταρτο σερί γκέιμ της, έκλεισε τον αγώνα στο σερβίς της Πεγκούλα στο 5-6.

Mόλις στα 21 της χρόνια, έχει δύο Grand Slams, τρία 1000άρια και ένα WTA Finals, ενώ είναι η πρώτη τενίστρια στην Open Era που κερδίζει τους εννιά πρώτους τελικούς της σε σκληρή επιφάνεια!

Η Γκοφ έχει πλέον διαφορά μικρότερη των 1.000 πόντων από την Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2), ενώ η φίλη της ανεβαίνει μια ακόμα θέση στο ranking και θα βρεθεί αύριο στο Νο.5.