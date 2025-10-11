Έσπασε το αήττητο της Σαμπαλένκα και πέρασε στον τελικό η Πεγκούλα! (vid)

Από ατσάλι η Τζέσικα Πεγκούλα, σταμάτησε την... τρελή πορεία της Αρίνα Σαμπαλένκα στη Γουχάν και πέρασε στον τελικό της διοργάνωσης!

Αν και έχασε το πρώτο σετ και ήταν πίσω με 2-5 στο τρίτο, η 31χρονη Αμερικανίδα (Νο.6) λύγισε με 2-6, 6-4, 7-6(2) την κορυφαία τενίστρια στον κόσμο, που είχε 20 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στην κινεζική πόλη!

Πέρα από το αήττητο σερί, η Πεγκούλα της έσπασε και το σερί των κερδισμένων τάι μπρέικ (19), ενώ κατάφερε να τη νικήσει μετά από τέσσερις συνεχόμενες ήττες!

Σε ένα δραματικό τρίτο σετ, η τενίστρια από το Μπάφαλο επέστρεψε από το 2-5 πετυχαίνοντας μπρέικ όταν η Σαμπαλένκα σέρβιρε για τη νίκη στο 3-5. Με ένα δεύτερο μπρέικ, μάλιστα, πέρασε μπροστά με 6-5 και έχασε δύο ματς πόιντ στη συνέχεια, σε ένα γκέιμ όπου είχε τέσσερα διπλά λάθη (το ένα στο πρώτο ματς πόιντ)!

Η 27χρονη Λευκορωσίδα, λοιπόν, έστειλε το ματς σε τάι μπρέικ και όλα τα προγνωστικά ήταν υπέρ της, ωστόσο η Πεγκούλα διατήρησε την ψυχραιμία της και με φοβερή εμφάνιση έφτασε σε μια από τις μεγαλύτερες νίκες της καριέρας της. Ήταν ένα ματς πολύ υψηλού επιπέδου που κράτησε 2 ώρες και 19 λεπτά!

Η Πεγκούλα πέρασε στον 20ο τελικό της καριέρας της (7ο σε 1000άρι) και θα διεκδικήσει τον 10ο τίτλο της κόντρα στη καλή της φίλη και συμπατριώτισσά της Κόκο Γκοφ, Νο.3 στον κόσμο.

Η νεαρή Αμερικανίδα, έβαλε τέλος στο σερί των τριών (φετινών) ηττών από την Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8) και πήρε τη νίκη με 6-4, 6-3 σε 1 ώρα και 22 λεπτά.

Αυτός θα είναι ο πέμπτος τελικός της σε τουρνουά WTA 1000 (2-2) και θα προσπαθήσει να φτάσει στον 11ο τίτλο της καριέρας της.

Γκοφ και Πεγκούλα, για χρόνια συμπαίκτριες στο διπλό, έχουν αναμετρηθεί άλλες έξι φορές και η Τζέσικα προηγείται στο head to head με 4-2.