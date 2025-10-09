Σαμπαλένκα-Ριμπάκινα στα προημιτελικά της Γουχάν (vids)

Η Αρίνα Σαμπαλένκα διεύρυνε το αήττητο σερί της στη Γουχάν, όμως την απειλεί τώρα η Έλενα Ριμπάκινα!

Η κορυφαία τενίστρια στον κόσμο ξεπέρασε το εμπόδιο της Λιουντμίλα Σαμσόνοβα (No.20) με 6-3, 6-2 σε μόλις 75 λεπτά και έχει πλέον 19 νίκες σε ισάριθμους αγώνες στο Wuhan Open (WTA 1000)!

Η 27χρονη Λευκορωσίδα φιλοδοξεί να κατακτήσει τον τέταρτο τίτλο της στην κινεζική πόλη, αλλά έχει τώρα μπροστά της ένα άκρως επικίνδυνο εμπόδιο: τη Ριμπάκινα (Νο.9), που πέρασε στα προημιτελικά μετά τη νίκη της με 6-3, 6-4 επί της φορμαρισμένης Λίντα Νόσκοβα (No.17).

Σαμπαλένκα και Ριμπάκινα έχουν συναντηθεί άλλες 12 φορές στο tour και το head to head είναι 7-5.

Στα προημιτελικά πέρασε και η Ίγκα Σβιόντεκ (Νο.2), που νίκησε δύσκολα με 7-6(2), 6-4 την Μπελίντα Μπέντσιτς (Νο.15) και πέρασε για 25η φορά σε προημιτελικά τουρνουά WTA 1000.

Η κάτοχος έξι major τίτλων θα παίξει στη συνέχεια με την Τζάσμιν Παολίνι (Νο.8), που είδε την Κλάρα Τάουσον (Νο.12) να εγκαταλείπει με τραυματισμό τη μονομαχία τους στο 3-6, 6-1, 3-1.

Συνεχίζει την πορεία της και η σταθερότατη Τζέσικα Πεγκούλα (Νο.6), που λύγισε με 7-5, 3-6, 6-3 την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα ((Νο.11) και θα αναμετρηθεί με την Κατερίνα Σινιάκοβα (7-5, 6-3 την Ίβα Γιόβιτς).

Η Λόρα Σίγκεμουντ, τέλος, απέκλεισε με 6-4, 7-6 τη Μαγκνταλένα Φρεχ και περιμένει τη νικήτρια του ματς Ζανγκ-Γκοφ.

Taking care of business 💼@iga_swiatek moves forward in Wuhan, defeating Bencic 7-6(2), 6-4 to set up the quarterfinal against Paolini.#WuhanOpen pic.twitter.com/lQgpEIDzoy — wta (@WTA) October 9, 2025