Ενδέκατη και... φαρμακερή για τον Στέφανο (vids)

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας ηττήθηκε με 7-5, 6-3 σε 89 λεπτά από τον 25χρονο Νορβηγό (Νο.6), που κατακτάει για πρώτη φορά στην καριέρα του τουρνουά ανώτερο από 250άρι! Ήταν και ο πρώτος του τίτλος μετά από σχεδόν έναν χρόνο, διάστημα κατά το οποίο γνώρισε πέντε ήττες σε τελικούς.

Σίγουρα είναι μια μεγάλη στιγμή για τον Σκανδιναβό, που τα τελευταία χρόνια έχει διεκδικήσει μεγάλους τίτλους και έχει βρεθεί στο σημείο να χτυπάει ακόμα και το Νο.1 του κόσμου! Είχε, όμως, κολλήσει με τα 250άρια και δεν είχε καταφέρει να σηκώσει κάτι πιο βαρύ, παρά τις τεράστιες προσπάθειές του.

Ο Στεφ, από την άλλη, μάλλον πλήρωσε την ενέργεια που σπατάλησε στους δύο τελευταίους αγώνες του, μετά από δύο πολύ δύσκολες εβδομάδες. Παρότι μπήκε δυνατά στον αγώνα και σημείωσε πρώτος μπρέικ, μετά δεν φάνηκε ικανός να βρει απαντήσεις στο παιχνίδι του Ρουντ και όταν δέχτηκε το μπρέικ στο δεύτερο σετ, μάλλον δεν είχε τις δυνάμεις για να επιχειρήσει μια νέα μεγάλη ανατροπή.

Έτσι, έχει πλέον τέσσερις ήττες σε ισάριθμους τελικούς στη Βαρκελώνη, ενώ έφτασε στις 11 ήττες σε ματς τίτλου της κατηγορίας ATP 500. Δεν λέει να σπάσει αυτή τη «κατάρα» για τον 25χρονο τενίστα...

Παρά την ήττα, βέβαια, ο Στέφανος έχει σαρώσει αυτές τις δύο εβδομάδες στο χώμα (ρεκόρ 10-1) και έχει κάθε δικαίωμα να πιστεύει ότι κάτι καλό μπορεί να έρθει και στα επόμενα τουρνουά. Ακολουθούν τα Masters σε Μαδρίτη (24/4) και Ρώμη (8/5), για να καταλήξουμε στο μεγάλο ραντεβού του Roland Garros (26/5).

Όπως είπαμε, ο Στεφ ξεκίνησε πολύ καλά το ματς και πέτυχε μπρέικ με το καλημέρα (1-0), όμως δεν μπόρεσε να κρατήσει το προβάδισμα για πολύ. Ο Ρουντ βρήκε γρήγορα τον ρυθμό του και μετέτρεψε το 1-3 σε 3-3, δείχνοντας από νωρίς ότι βρίσκεται σε καλύτερη μέρα. Και σε σαφώς καλύτερη μέρα σε σχέση με τον τελικό του Μόντε Κάρλο, όπου ηττήθηκε πριν από μία εβδομάδα από τον Στέφανο...

Ο Ρουντ διατήρησε το υψηλό του επίπεδο και στο δεύτερο σετ και πέτυχε το καθοριστικό μπρέικ στο τέταρτο γκέιμ (3-1). Είχε και δύο ευκαιρίες να διευρύνει το προβάδισμά του στο 4-1, αλλά ο Στεφ έμεινε «ζωντανός» προσωρινά και τελικά ανάγκασε τον Νορβηγό να σερβίρει για τη νίκη 5-3. Και ο Κάσπερ το έκανε χωρίς να χάσει πόντο.

Κέρδισε, λοιπόν, τον μεγαλύτερο τίτλο στην καριέρα του (11ο καριέρας), στο γήπεδο που φέρει το όνομα του ειδώλου του, του Ράφα Ναδάλ!

Σημαντικό ρόλο στη νίκη-ρεβάνς έπαιξε το εξαιρετικό σερβίς του (είχε 80% στο πρώτο σερβίς), ειδικά σε σύγκριση με τον Στέφανο που είχε 55%.

Και οι δύο παίκτες θα μεταβούν τώρα στη Μαδρίτη για να λάβουν μέρος στο δεύτερο χωμάτινο Masters της σεζόν. Λέτε να τους δούμε κι εκεί να μονομαχούν στον τελικό;

Flipping The Script! 👏@CasperRuud98 gets revenge for last week’s Monte Carlo final after defeating Tsitispas to capture the title in Barcelona@bcnopenbs #BCNOpenBS pic.twitter.com/imH0BG9ppB