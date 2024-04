Εγκατέλειψε ξανά η Mπαδόσα (vids)

Το πρόβλημα στη μέση εξακολουθεί να ταλαιπωρεί την Πάουλα Μπαδόσα, που δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την προσπάθειά της στη Στουτγκάρδη.

Η 26χρονη Ισπανίδα (Νο.93) προσπάθησε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή κόντρα στην καλή της φίλη Αρίνα Σαμπαλένκα (Νο.2), όμως εγκατέλειψε (για άλλη μια φορά) με πόντους στο τρίτο σετ, όταν το σκορ ήταν 7-6(4), 4-6, 3-3 μετά από 2 ώρες και 22 λεπτά.

Τα πρώτα... μαύρα σύννεφα φάνηκαν με το ιατρικό τάιμ άουτ στο δεύτερο σετ, αλλά η Πάουλα κατάφερε να φέρει το ματς στα ίσα και να κάνει πρώτη μπρέικ στο τρίτο (1-3). Δεν άντεξε, ωστόσο, μέχρι το τέλος...

Θυμίζουμε ότι η Μπαδόσα έχασε πέρυσι το μεγαλύτερο μέρος της σεζόν λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος και προσπαθεί σιγά-σιγά να επανέλθει σε τοπ επίπεδο. Είναι, όμως, ένας «ύπουλος» τραυματισμός, που φαίνεται ότι δεν την έχει αφήσει ήσυχη ακόμα...

Είναι η τρίτη σερί χρονιά που η Σαμπαλένκα σταματάει την πορεία της Ισπανίδας στη συγκεκριμένη διοργάνωση και η 25χρονη Λευκορωσίδα θα παίξει στα προημιτελικά με τη νικήτρια του αγώνα Βοντρούσοβα-Ποταπόβα.

Στο μεταξύ την πρώτη νίκη της μετά από δύο μήνες πέτυχε η Ονς Ζαμπέρ, που άφησε εκτός με 2-6, 6-3, 7-6(1) την Εκατερίνα Αλεξαντρόβα και θα συναντήσει στη φάση των «16» την Τζάσμιν Παολίνι.