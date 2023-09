Ο άλλοτε Νο.1 τενίστας στον κόσμο δάκρυσε και μίλησε με μεγάλη δυσκολία στην on court συνέντευξή του, καθώς αποκάλυψε ότι σήμερα ήταν η κηδεία της γιαγιάς του και δεν μπόρεσε να παραστεί λόγω του αγώνα.

Αφιέρωσε, φυσικά, σε εκείνη τη νίκη του…

Δείτε παρακάτω το χαρακτηριστικό βίντεο:

"That was for you, Gran" ❤️



What an incredible performance from Sir @andy_murray given the circumstances 👏 pic.twitter.com/02DzCy3WKD