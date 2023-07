Η διπλή πρόκληση του Τσιτσιπά

Δεν θα δοκιμάσει μόνο τις δυνάμεις του κόντρα στον Άντι Μάρεϊ ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Θα δοκιμάσει και την υπομονή του απέναντι στην εξέδρα, που θα είναι... τρελά υπέρ του Βρετανού! AΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ: Βίκυ Γεωργάτου.

Ένας από τους μεγάλους στόχους του Στεφ, πάντως, επετεύχθη: θα παίξει για πρώτη φορά στο κεντρικό court του Wimbledon, το μοναδικό μεγάλο γήπεδο που έλειπε από το... βιογραφικό του!

Και το κάνει και σε μια φοβερή περίσταση, καθώς θα τεθεί αντιμέτωπος στον δεύτερο γύρο του Wimbledon με το αγαπημένο παιδί των Λονδρέζων (και όχι μόνο), για τον οποίο υπάρχουν μεγάλες προσδοκίες στο φετινό τουρνουά.

Ο Στέφανος, πάντως, μετά το κακό πρώτο σετ που έπαιξε απέναντι στον Ντόμινικ Τιμ την Τρίτη, χθες έπαιξε εξαιρετικά και έδειξε πως διαθέτει το all around παιχνίδι που μπορεί να κάνει πολλές ζημιές στο χορτάρι. Έχουμε, λοιπόν, κι εμείς προσδοκίες!

To head to head είναι ισόπαλο 1-1, με όλους να θυμούνται εκείνο το επεισοδιακό ματς στο US Open το 2021, σε μια εποχή που όλοι τα είχαν βάλει με τον Στέφανο για τα toilet breaks του. Μαζί και ο Άντι, όμως όπως είπε χθες και ο Τσιτσιπάς, το θέμα θεωρείται λήξαν και οι δυο παίκτες τα έχουν βρει.

Ο 24χρονος τενίστας είχε πάρει αυτό το ματς, ενώ ο Μάρεϊ νίκησε τον Στέφανο στη δεύτερη συνάντησή τους πέρυσι στη Στουτγκαρδη.

Ο νικητής αυτού του αγώνα, που θα αρχίσει περίπου 20.00-20.30 θα παίξει με Μπεν Σέλτον ή Λάσλο Τζέρε στη φάση των «32».

Κατά τα άλλα, επιστρέφουν στο court και οι Ντανίλ Μεντβέντεφ, Κάσπερ Ρουντ, Αντρέι Ρούμπλεφ, Έλενα Ριμπάκινα, Τζέσικα Πεγκούλα, ενώ ο Σάσα Ζβέρεφ θα κάνει πρεμιέρα! Θυμίζουμε ότι ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι ήδη στον τρίτο γύρο...

Το πρόγραμμα στα μεγάλα courts:

Centre Court (15.30)

Μπρόντι-Ρουντ

Κορνέ-Ριμπάκινα

Μάρεϊ-Τσιτσιπάς

Court 1 (15.00)

Ζβέρεφ-Μπρόουερ

Στίβενς-Βέκιτς

Πεγκούλα-Μπούκσα

Court 2 (13.00)

Mέρτενς-Σβιτολίνα

Ρούμπλεφ-Καράτσεφ

Κόλινς-Μπέντσιτς

Μεντβέντεφ-Μαναρινό

Court 3 (13.00)

Eτσεβέρι-Βαβρίνκα

Γκόλουμπιτς-Σμιέντλοβα (6-3)

Φερνάντες-Γκαρσιά

Ιβάσκα-Ντιμιτρόφ

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα εδώ.