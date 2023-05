Αποκλείστηκαν Ρούμπλεφ και Σίνερ! (vids)

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ, Νο.6 και νικητής του Μόντε Κάρλο, έχασε με 7-6(5), 4-6, 6-3 από τον qualifier Γιάνικ Χάνφμαν (Νο.101) και έμεινε εκτός προημιτελικών στο Internazionali BNL d' Italia.

Είναι η δεύτερη φορά που ο 31χρονος Γερμανός νικάει παίκτη του Top 10 και, μάλιστα, συνέβη στο ίδιο τουρνουά, αφού είχε αφήσει εκτός τρίτου γύρου τον Τέιλορ Φριτζ (Νο.9).

Ο Χάνφμαν θα παίξει στον μεγαλύτερο προημιτελικό της καριέρας του και ο αντίπαλός του θα προκύψει από τον μεγάλο αγώνα ανάμεσα στον Ντανίλ Μεντβέντεφ και τον Σάσα Ζβέρεφ. Για την ώρα έχει εξασφαλίσει την άνοδο στο career high No.63.

Πρόωρο αντίο είπε και ο «γηπεδούχος» Γιάνικ Σίνερ (Νο.8), που έχασε με 6-7(3), 6-2, 6-2 από τον εξαιρετικό στο χώμα Φραν Σερούντολο, Νο.31 στην παγκόσμια κατάταξη. Ο 24χρονος Αργεντινός, που πέρασε σε οκτάδα Masters για τρίτη φορά, έχει τρεις νίκες κόντρα σε παίκτες του Top 10 φέτος (πέντε συνολικά) και τώρα θα βρει απέναντί του άλλο ένα μέλος της πρώτης δεκάδας.

Μιλάμε για τον Κάσπερ Ρουντ, Νο.4 στον κόσμο, που έκανε εξαιρετική εμφάνιση κόντρα στον Σέρβο Λάσλο Τζέρε (Νο.62) και πήρε τη νίκη με 6-1, 6-3 σε μόλις 70 λεπτά. Στο head to head, πάντως, ο Σερούντολο προηγείται με 2-1, έχοντας δύο νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις στο χώμα!

Οι άλλοι προημιτελικοί είναι Τζόκοβιτς Ρούνε και Τσιτσιπάς ή Μουζέτι-Τσόριτς ή Μαροζάν.

From Qualifiers to Quarters 😍@YannickHanfmann defeats Andrey Rublev 7-6 4-6 6-3 to reach his first-ever Masters 1000 quarter-final!



