Βρήκε σε… τοίχο η Μαρία (vids)

Η νικήτρια του Australian Open επικράτησε με 6-4, 6-1 σε 85 λεπτά και πέρασε στον πέμπτο φετινό της τελικό, όπου περιμένει τη νικήτρια του αγώνα ανάμεσα στην Ίγκα Σβιόντεκ και την Βερόνικα Κουντερμετόβα. Είναι πολύ πιθανό, δηλαδή, να έχουμε το Σάββατο (6/5) επανάληψη του τελικού της Στουτγκάρδης!

Η Μαρία (Νο.9) πάλεψε για να «χτυπήσει» την εξαιρετική φέτος Λευκορωσίδα, όμως έχοντας απέναντί της τη δύναμη της Νο.2 τενίστριας στον κόσμο ήταν αγχωμένη και δεν σέρβιρε όπως θα ήθελε. Είχε 47% στο πρώτο σερβίς και πήρε μόνο το 32% πίσω από το δεύτερο.

Η πρωταθλήτρια του 2021 είχε αντίστοιχα 69% και 50%, ενώ η διαφορά ήταν εμφανής και στους winners, με τη Σαμπαλένκα να έχει 22 και τη Σάκκαρη μόνο 8.

Παρόλα αυτά το πρώτο σετ ήταν αμφίρροπο, αλλά όταν η Μαρία έμεινε πίσω με μπρέικ στο δεύτερο ήταν πλέον φανερό ότι θα έπρεπε να ξεπεράσει τον εαυτό της για να επιστρέψει, ειδικά με τον τρόπο που σέρβιρε η Σαμπαλένκα.

Ήταν η δεύτερη φετινή ήττα της από τη Σαμπαλένκα, ενώ έχει παίξει σε τέσσερις ημιτελικούς το 2023 χωρίς να έχει πάρει νίκη (7-21 το συνολικό ρεκόρ της). Η Μαδρίτη, πάντως, ήταν πάντα ένα «κακό» τουρνουά για την κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, οπότε φεύγει με θετικά μηνύματα από την ισπανική πρωτεύουσα και πάει στη Ρώμη (9/5 η έναρξη της διοργάνωσης), της οποίας οι συνθήκες μοιάζουν πολύ περισσότερο με αυτές του Roland Garros (28/5).

Η Σαμπαλένκα μπήκε πολύ δυνατά στον αγώνα και με τα γνωστά... «θανατηφόρα» χτυπήματά της προηγήθηκε στο σκορ με 3-0. Η Μαρία, ωστόσο, άρχισε να βρίσκει λύσεις στο επιθετικό παιχνίδι της αντιπάλου της και κατάφερε να πάρει το μπρέικ πίσω, μειώνοντας σε 3-2.

Ακολούθησε ένα νευρικό service game, όπου είχε και τρία διπλά λάθη, όμως μπόρεσε να σβήσει τέσσερα μπρέικ πόιντ της Σαμπαλένκα και να φέρει το σετ στα ίσα. Είχε, μάλιστα, και η ίδια διπλό μπρέικ πόιντ στη συνέχεια, αλλά η Λευκορωσίδα βρήκε βοήθεια από το σερβίς της και έσπασε το μικρό σερί της Μαρίας (4-3).

Σερβίροντας δεύτερη στο σετ, η Σάκκαρη βρέθηκε υπό πίεση στο 5-4 και παρότι προηγήθηκε με 30-0, αγχώθηκε όταν η Σαμπαλένκα εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της και ισοφάρισε σε 30-30, με αποτέλεσμα να χάσει άλλους δύο πόντους στη σειρά και να χάσει τελικά και το σετ μετά από 54 λεπτά.

Η Μαρία έδωσε μπρέικ πόιντ με διπλό λάθος στο πρώτο της service game στο δεύτερο σετ, ωστόσο έμεινε όρθια και απείλησε και εκείνη στο επόμενο γκέιμ με μια υπέροχη επιστροφή winner στη μικρή διαγώνιο. Δεν βγήκε, ωστόσο, επιστροφή στη συνέχεια και η Σαμπαλένκα όχι μόνο μπόρεσε να κρατήσει τελικά το σερβίς της, αλλά «έσπασε» αμέσως μετά τη Σάκκαρη για να κάνει το 3-1. Ήταν ένα πολύ νευρικό γκέιμ από την 27χρονη τενίστρια, που για άλλη μια φορά δεν έβρισκε... με τίποτα πρώτο σερβίς.

Η πίεση αυξήθηκε στη συνέχεια και η Μαρία δέχτηκε ένα ακόμα μπρέικ στο επόμενο service game της, με συνέπεια να σερβίρει η Σαμπαλένκα για τη νίκη στο 5-1. Η Σάκκαρη έκανε την ύστατη προσπάθεια να μείνει «ζωντανή» και είχε δύο μπρέικ πόιντ, ωστόσο η Λευκορωσίδα βρήκε το καλό σερβίς της και κατάφερε να κλείσει τον αγώνα, κερδίζοντας οκτώ από τα τελευταία εννέα τελευταία γκέιμ του αγώνα.

Η Σαμπαλένκα, που γίνεται αύριο 25 ετών, έχει 28 νίκες τη φετινή σεζόν, τις περισσότερες από κάθε άλλη παίκτρια, ενώ συνολικά στην καριέρα της έχει πετύχει 25 νίκες σε βάρος τενιστριών του Top 10.

