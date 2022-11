Με Μεντβέντεφ, Ρούμπλεφ και Τζόκοβιτς ο Τσιτσιπάς!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας, νικητής του 2019, είναι επικεφαλής του Red Group και έχει μαζί του τους Ντανίλ Μεντβέντεφ, Αντρέι Ρούμπλεφ και Νόβακ Τζόκοβιτς!

Ένα γκρουπ-φωτιά, με τους δύο πρώτους να περνούν στα ημιτελικά της διοργάνωσης.

Σαφώς πιο τυχερός ήταν ο Ράφα Ναδάλ, επικεφαλής του Green Group, καθώς κληρώθηκε με Κάσπερ Ρουντ, Φίλιξ Οζέ Αλιασίμ και Τέιλορ Φριτζ! O Ισπανός έχει πέντε νίκες σε έξι αγώνες απέναντί τους, έχοντας ηττηθεί μόνο στον φετινό τελικό του Indian Wells από τον Φριτζ. Και τότε ήταν τραυματίας!

Ο Στεφ, από την άλλη, δεν τα πάει και πολύ καλά κόντρα στους συγκεκριμένους αντιπάλους και είναι ενδεικτικό το head to head: 3-7 με τον Μεντβέντεφ, 6-4 με τον Ρούμπλεφ (μετρώντας και το Next Gen Finals) και 2-9 με τον Τζόκοβιτς.

Ο Τσιτσιπάς, μάλιστα, θα παίξει την πρώτη μέρα με τον 35χρονο Σέρβο, από τον οποίο έχει οκτώ σερί ήττες.

Θυμίζουμε ότι ο Στέφανος θα ανεβεί για πρώτη φορά στην καριέρα του στο Νο.1 του κόσμου, αν καταφέρει να σηκώσει τον τίτλο αήττητος.

Η διοργάνωση ξεκινάει την προσεχή Κυριακή (13/11) και το round robin ολοκληρώνεται στις 18 του μήνα. Στις 19 διεξάγονται οι ημιτελικοί και στις 20 ο μεγάλος τελικός (20.00).

The 2022 #NittoATPFinals groups are out 🔥



Green Group:



RAFAEL NADAL

CASPER RUUD

FELIX AUGER-ALIASSIME

TAYLOR FRITZ pic.twitter.com/XO60g9xOzA