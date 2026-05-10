Για το καλύτερο πλασάρισμα Μίλαν και Αταλάντα, φαβορί η Λοριάν στη Μετς

Γειτονικό ντέρμπι το Μίλαν-Αταλάντα, με την 4η γηπεδούχο να υπερασπίζεται την θέση της και τη φιλοξενούμενη να κυνηγά την 6η θέση, τρεις αγωνιστικές πριν το τέλος. Στη Γαλλία, η υποβιβασμένη Μετς αντιμετωπίζει τη Λοριάν για την προτελευταία ημέρα της Ligue 1.

Στα έξι τελευταία μεταξύ τους παιχνίδια, ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, η Αταλάντα παραμένει αήττητη με 4 νίκες (όλες με ένα γκολ διαφορά) και 2 ισοπαλίες.

Ένα γκολ στα πέντε τελευταία παιχνίδια της έχει σημειώσει η Μίλαν, σε εκείνο το εκτός έδρας 1-0 επί της Βερόνα. Πιο πριν είχε ηττηθεί με το ίδιο σκορ από τη Νάπολι και με 3-0 από την Ουντινέζε, ενώ μετά από τη νίκη της παραχώρησε 0-0 στη Γιουβέντους και έχασε 2-0 στο Σασουόλο. Εμφανίζει μαζί με τη Ρόμα τη 2η καλύτερη άμυνα του πρωταθλήματος, με παθητικό 29 γκολ σε 35 αγώνες. Τιμωρημένος είναι ο αμυντικός Τομόρι και παραμένει εκτός ο 40χρονος μέσος Μόντριτς (2 γκολ). Η Αταλάντα παραχώρησε λευκή ισοπαλία στην Τζένοα, έχοντας τις καλύτερες ευκαιρίες στο ματς. Ήταν το πέμπτο σερί παιχνίδι που δεν κερδίζει, συμπεριλαμβανομένου και του επαναληπτικού ημιτελικού για το Κύπελλο Ιταλίας, το οποίο έχασε στα πέναλτι από τη Λάτσιο. Κινδυνεύει να μείνει εκτός Ευρώπης, ελπίζει όμως το Κύπελλο να καταλήξει την προσεχή Τετάρτη στην Ίντερ, για να ανοίξει και η 7η θέση στην οποία βρίσκεται τώρα. Απουσιάζει ο μέσος Μπερνασκόνι. Η Αταλάντα έχει την υπέρ της παράδοση και το σθένος ώστε να πάρει αποτέλεσμα από τη Μίλαν.

Τρεις συνεχόμενες ισοπαλίες καταγράφονται στις κόντρες Μετς – Λοριάν. Όπως ανέβηκε πέφτει η Μετς, σε αντίθεση με τη Λοριάν που ανέβηκαν μαζί, αλλά αυτή διέγραψε καλύτερη πορεία. Μόλις 3 νίκες σε 32 αγώνες για τη Μετς, έχοντας μακράν τη χειρότερη επίδοση στην άμυνα, με παθητικό 72 γκολ, που μεταφράζεται σε 2,25 τέρματα μέσο όρο ανά αγώνα. Συμπλήρωσε 20 σερί αγωνιστικές χωρίς νίκη (0-5-15). Η Λοριάν έκοψε βαθμούς από την πρωταθλήτρια Ευρώπης την περασμένη εβδομάδα, παίρνοντας 2-2 μέσα στο Παρίσι, όπως είχε κάνει στον α’ γύρο (1-1). Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέβηκε βέβαια με 9 αλλαγές στο αρχικό της σχήμα, συγκριτικά με εκείνο το επικό 5-4 επί των Βαυαρών. Ο Έλληνας δεξιός μπακ Πάνος Κατσέρης ήταν βασικός στην ενδεκάδα της Λοριάν, η οποία στα τρία τελευταία παιχνίδια της έχει σημειώσει από δύο γκολ. Έφτασε και μέχρι τα προημιτελικά του Κυπέλλου Γαλλίας, αλλά αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Νις. Νίκησε μόνο σε ένα από τα τελευταία έξι παιχνίδια της (1-2-3).

Η Λοριάν έκοψε βαθμούς από την Παρί Σεν Ζερμέν, ενώ έχει κερδίσει Λανς, Μαρσέιγ, Μονακό, Ρεν. Δικαίως είναι το φαβορί στο αποψινό ματς με την υποβιβασμένη Μετς.

