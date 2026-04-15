Στόχος η άνοδος και φέτος για την Στόκπορτ, σε κάμψη η Άρσεναλ

Σε εξ αναβολής αγώνα για τη 16η αγωνιστική της Α’ Αγγλίας η 20ή Γουίμπλεντον υποδέχεται την 5η Στόκπορτ. Δεκαεπτά χιλιόμετρα βορειότερα, δίνεται η ρεβάνς για τα προημιτελικά του Τσάμπιονς Λιγκ, ανάμεσα στην Άρσεναλ και την Σπόρτινγκ Λισαβόνας, με τους Λονδρέζους να έχουν νικήσει 1-0 στην Πορτογαλία.

Η Στόκπορτ νίκησε σε 4/5 ματς κόντρα στη Γουίμπλεντον. Στον β’ γύρο πριν από τρεις εβδομάδες νίκησε με 3-0, ανοίγοντας το σκορ στο 2’.

Τέταρτη διαδοχική ήττα χωρίς να σκοράρει υπέστη το Σάββατο η Γουίμπλεντον, με 1-0 από τη 18η Μπέρτον. Αποτυχίες που την έχουν φέρει μόλις τρεις βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού και κοντά στην επαναφορά της στη Λιγκ 2, όπου έπαιζε πέρσι. Βασικός για πρώτη φορά μέσα στο 2026 αγωνίστηκε ο Νορβηγός αμυντικός Σάσου, ο οποίος απουσίαζε λόγω τραυματισμού. Η Στόκπορτ μετράει τρεις ανόδους την τελευταία επταετία (αγωνιζόταν στη Νάσιοναλ Λιγκ Βορρά) και τώρα πάει για ακόμη μία. Τρεις νίκες και δύο ισοπαλίες ο απολογισμός της στα 5 τελευταία της παιχνίδια, με 7-6-7 εκτός έδρας. Την Κυριακή αγωνίστηκε στο «Γουέμπλεϊ» στον τελικό του Λιγκ Τρόφι απέναντι στην ίδιας κατηγορίας Λούτον. Προηγήθηκε στο 11’, έχασε όμως τελικά με 3-1. Σκοράρει εδώ και 9 ματς. Απέναντι στην ντεφορμέ Γουίμπλεντον έχει την ευκαιρία να επιστρέψει στις επιτυχίες, πιθανότατα και με Under 3,5, το οποίο συνόδεψε και τις 5 μεταξύ τους αναμετρήσεις.

Την 4η ήττα της στο πρωτάθλημα γνώρισε πριν από τέσσερα 24ωρα η Άρσεναλ, 1-2 από την 11η Μπόρνμουθ. Βρίσκεται στην κορυφή της Πρέμιερ, όμως έξι αγωνιστικές πριν από την ολοκλήρωση του πρωταθλήματος η Μάντσεστερ Σίτι την πλησίασε στους έξι βαθμούς, έχοντας και ένα παιχνίδι λιγότερο, ενώ την αντιμετωπίζει εκτός έδρας την προσεχή Κυριακή. Τον τελευταίο μήνα έχασε στον τελικό του Λιγκ Καπ (2-0 από τη Σίτι) ενώ αποκλείστηκε και από το Κύπελλο (2-1 από τη Σαουθάμπτον). Με γκολ του συνήθως αναπληρωματικού Μπραγκάνσα, η Σπόρτινγκ επικράτησε με 1-0 εκτός έδρας της 14ης Εστρέλα και διατηρήθηκε στη 2η θέση της Primeira Liga, πέντε βαθμούς πίσω από την Πόρτο. Ακολουθεί το ματς με την αήττητη Μπενφίκα και στη συνέχεια ο επαναληπτικός ημιτελικός Κυπέλλου με την Πόρτο. Μετράει τέσσερις ήττες και ισάριθμες ισοπαλίες απέναντι στην αποψινή της αντίπαλο.

Η Άρσεναλ πήρε τη νίκη στο 91’ στο ματς στη Λισαβόνα και θα προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί αυτό το πλεονέκτημα. Το γεγονός ότι δεν βρισκόταν μπροστά σε κανένα από τα 4 τελευταία παιχνίδια της όσον αφορά το πρώτο 45λεπτο, σε συνδυασμό με τα δύο σερί «Χ» ημιχρόνου της Σπόρτινγκ, καθιστούν τη μοιρασιά στο πρώτο μέρος μια αρκετά πιθανή εξέλιξη.

203. ΓΟΥΙΜΠΛΕΝΤΟΝ - ΣΤΟΚΠΟΡΤ 2&U 3,5 2,77

206. ΑΡΣΕΝΑΛ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. Χ ημ. 2,32



