Νικητής Eurobasket 2025 - Αποδόσεις κατάκτησης

Το Ευρωμπάσκετ 2025 αποτελεί το πιο σημαντικό μπασκετικό γεγονός του καλοκαιριού. Σε Λεμεσό, Τάμπερε, Κατοβίτσε και Ρίγα γίνεται παρέλαση Ευρωπαίων σταρ που αγωνίζονται στη «Γηραιά Ήπειρο», αλλά και στον «μαγικό κόσμο» του NBA. Η «Επίσημη Αγαπημένη» πήρε τέσσερις νίκες στο πρόγραμμα αγώνων κόντρα σε Ιταλία, Κύπρο, Γεωργία και Ισπανία, ενώ ηττήθηκε από τη Βοσνία, μία ήττα που τελικά δεν κόστισε. Στο πρώτο νοκ-άουτ ματς κέρδισε το Ισραήλ, κατόπιν τη Λιθουανία για τα προημιτελικά και τώρα (Παρασκευή 12/9, 21:00) έρχεται η Τουρκία.

