To 8o παγκόσμιο ρεκόρ σε 4 χρόνια σημείωσε ο Ντουπλάντις στο άλμα επί κοντώ (vid)

Ο Σουηδός ήταν νικητής στο Diamond League του Σιάμεν, τον πρώτο αγώνα της περιόδου, και έδειξε από νωρίς πως και τη φετινή περίοδο θα περιμένουμε σπουδαία πράγματα από εκείνον.

Ο 25χρονος βελτίωσε το δικό του 6,23 μ. και πέτυχε για τρίτη φορά στην καριέρα του παγκόσμιο ρεκόρ στον ανοιχτό στίβο. Ο αθλητής ξεπέρασε τα 5,62 μ., 5,82 μ και 6,00 μ. κι έπειτα ξεπέρασε με την πρώτη.

Δείτε την προσπάθεια του Ντουπλάντις:

VOLA DUPLANTIS! 🤩🇸🇪



OTTAVO RECORD DEL MONDO IN QUATTRO ANNI, tra outdoor e indoor. 🌍



«Voglio migliorarmi un centimetro alla volta. So che la gente viene per vedermi tentare di toccare il cielo».



📹 Rai Sport#DiamondLeague #XiamenDLpic.twitter.com/Fese3PNeIe