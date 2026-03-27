Εκτός ημιτελικών τα Χανιά - Ήττα από τη Σαντ Φελίου και συνέχεια για τις θέσεις 5-8

Ο ΝΟ Χανίων δεν κατάφερε να πάρει το εισιτήριο για την τετράδα του Conference Cup υδατοσφαίρισης γυναικών, καθώς γνώρισε την ήττα με 19-15 από τη Σαντ Φελίου στο καθοριστικό παιχνίδι του Final-8, που διεξάγεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Νέας Σμύρνης.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η κρητική ομάδα κατέλαβε την τρίτη θέση στον Β’ όμιλο και πλέον στρέφει την προσοχή της στους αγώνες κατάταξης για τις θέσεις 5-8. Πρώτος αντίπαλος θα είναι η Ουνιρέα Άλμπα Ιούλια από τη Ρουμανία (28/3, 10:00).

Από την άλλη πλευρά, η Σαντ Φελίου εξασφάλισε τη δεύτερη θέση του ομίλου και την πρόκριση στα ημιτελικά, όπου θα αντιμετωπίσει τον Πανιώνιο. Στο άλλο ζευγάρι των ημιτελικών θα αναμετρηθούν η Κοζέντσα και η Τενερίφε Ετσεϊδε.

Τα Χανιά δυσκολεύτηκαν στο ξεκίνημα, με τη Σαντ Φελίου να επιβάλλει τον ρυθμό της και να προηγείται με διαφορά πέντε τερμάτων λίγο πριν το ημίχρονο (9-4).

Ωστόσο, η ελληνική ομάδα έδειξε αντίδραση στην τρίτη περίοδο. Με κορυφαία τη Χριστίνα Κώτσια, ανέβασε στροφές επιθετικά και κατάφερε να φέρει το παιχνίδι στα ίσια (11-11), λίγο πριν τη λήξη του οκταλέπτου.

Η απάντηση των Ισπανίδων ήταν άμεση, καθώς βρήκαν το γκολ στο φινάλε της περιόδου και ξαναπήραν προβάδισμα. Στο τελευταίο οκτάλεπτο, τα Χανιά δεν μπόρεσαν να διατηρήσουν τον ίδιο ρυθμό, με τη Σαντ Φελίου να «χτίζει» ξανά διαφορά και να φτάνει τελικά στη νίκη και την πρόκριση.

Τα οκτάλεπτα: 4-2, 5-2, 3-7, 7-4

ΣΑΝΤ ΦΕΛΙΟΥ (Μπεατρίθ Εσπινόσα): Ολιβερ, Ματαφόρα 1, Μουρ, Κάμπος, Πανιθέγιο 3, Ναβάρο 2, Ούρβαρι, Μορένο 4, Ντεσκάλζι, Ντουένας 4, Ουνγκρία 5, Σαλσέδο, Ντίαθ, Ρος

ΧΑΝΙΑ (Σεμπάστιαν Λειψάκης): Καραγιάννη, Σκουμπάκη, Λιοδάκη, Κουνδουράκη, Παπασηφάκη, Παρασκευοπούλου 1, Ντάσιου 1, Στρατηδάκη 2, Κώτσια 6, Πάτερου 4, Φράγκου, Νιαρχάκου 1, Πασβάντη, Βούλγαρη

Διαιτητές: Σάιμπεν (Ουγγαρία), Φαν ντεν Μπεργκ (Ολλανδία)