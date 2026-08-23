Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΟΛΙΤΙΚΗ Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ – Εκτόξευση ή βύθιση 23-08-2026 19:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μετά την επιβεβαίωση που έψαχνε και πήρε τώρα βρίσκεται μπροστά στο δύσκολο μονοπάτι. Ο Αλέξης Τσίπρας καλείται να αντέξει τη φυσιολογική φθορά του χρόνου μέχρι τις εκλογές. Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο instanews.gr. Παίκτης για τον οποίο αξίζει κάθε οικονομική υπέρβαση menshouse.gr Ξέχασε τις ξαπλώστρες των 50€: Το νησί του Σεπτεμβρίου που δεν αδειάζει το πορτοφόλι σου, έχει ζεστά νερά και υπέροχο φαγητό menshouse.gr Πήρε το πράσινο φως: Η γνωστή δημοσιογράφος που θα είναι υποψήφια με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα instanews.gr Ελεύθερος ο σύζυγος της Ανθής Βούλγαρη: Τι κατέθεσε στην αστυνομία μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία dailymedia.gr Βρες σε ποια χώρα βρίσκεται η πόλη: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το δύσκολο κουίζ γεωγραφίας, είσαι mastermind menshouse.gr Η ευχάριστη έκπληξη του Σορετίρε... menshouse.gr Χωρίς αποκωδικοποιητή: Η τιμή στη νέα πλατφόρμα Αλαφούζου και οι εκπλήξεις που φέρνει dailymedia.gr Έκπληξη με τον γιο του Γιώργου Παπανδρέου… instanews.gr Το μεγάλο στοίχημα του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ – Εκτόξευση ή βύθιση SHARE