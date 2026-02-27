800.000 Έλληνες «κολλημένοι με τον τζόγο» - Ξοδεύουμε 1,7 δισ. τον χρόνο σε τυχερά παιχνίδια

Στις αρχές Φεβρουαρίου, η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δημοσίευσε τον 49ο κατάλογο μη αδειοδοτημένων παρόχων τυχερών παιγνίων, επικαιροποιώντας τη λεγόμενη black list.

Ουσιαστικά πρόσθεσε ακόμη 301 ευφάνταστα ονόματα ιστοσελίδων -slotsvader, spinlander, slotsamigο κ.λπ.- ανεβάζοντας τις εγγραφές της μαύρης λίστας σε περισσότερες από 13.000.

Το νούμερο από μόνο του είναι εντυπωσιακό. Πάνω από 13.000 επιτήδειοι προσφέρουν υπηρεσίες οn line τζόγου. Και βρίσκουν εκατοντάδες χιλιάδες πελάτες. Τα στοιχεία κάνουν λόγο για τουλάχιστον 800.000 φυσικά πρόσωπα, τα οποία δαπανούν πάνω από 2.000 ευρώ έκαστος κατά μέσο όρο, κυνηγώντας το κέρδος στον παράνομο τζόγο. Ετήσιος "μαύρος τζίρος" άνω των 1,7 δισ. ευρώ και ο κίνδυνος απώλειας προσωπικής περιουσίας υπαρκτός.

Η ακτινογραφία του παράνομου τζόγου στην Ελλάδα αποκαλύπτει τα εξής:

-Περίπου 800.000 άτομα παραδέχονται τη συμμετοχή τους σε παράνομα παίγνια τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο.

-Η μέση ετήσια δαπάνη ανά παίκτη υπερβαίνει τα 2.000 ευρώ, ποσό που κατευθύνεται σε μη αδειοδοτημένες πλατφόρμες και επίγεια "καζάνια".

-Το συνολικό ύψος του παράνομου στοιχηματισμού εκτιμάται στα 1,7 δισ. ευρώ, στερώντας από το κράτος εκατοντάδες εκατομμύρια σε φόρους και εισφορές.

-Η πλειονότητα των παικτών αυτών (περίπου το 60%) δηλώνει ότι στρέφεται στον παράνομο τζόγο λόγω της έλλειψης ταυτοποίησης και της δυνατότητας χρήσης μετρητών.

Το φαινόμενο πλήττει κυρίως τις νεότερες ηλικίες, καθώς το 52,2% των παικτών είναι έως 44 ετών, ενώ οι ηλικίες 18-34 εμφανίζουν τη μεγαλύτερη διείσδυση. Παράλληλα, 390.000 άτομα έπαιξαν αποκλειστικά διαδικτυακά, 215.000 σε παράνομους φυσικούς χώρους και 194.000 και με τους δύο τρόπους, με το παράνομο στοίχημα, τις παράνομες ρουλέτες και τα "φρουτάκια" να αποτελούν τις πιο διαδεδομένες μορφές.

Οι ίδιοι οι παίκτες αναγνωρίζουν σοβαρούς κινδύνους, όπως απώλεια χρημάτων (61%), αδυναμία είσπραξης κερδών (53%), έλλειψη προστασίας παίκτη (51%) και απουσία ορίων υπεύθυνου παιχνιδιού (50%), γεγονός που αναδεικνύει την επιτακτική ανάγκη ισχυρότερης θεσμικής θωράκισης.

Αυτή είναι η εικόνα του παράνομου τζόγου, ο οποίος -μεταξύ άλλων- στερεί και περίπου 400 εκατ. ευρώ ετησίως από τα κρατικά έσοδα. Ο κρατικός προϋπολογισμός εισπράττει πάνω από 1 δις. ευρώ ετησίως χωρίς σε αυτό το ποσό να προσμετράται η είσπραξη από τον φόρο εισοδήματος που πληρώνουν οι εταιρείες του κλάδου. Ο τζίρος που κάνουν οι αδειοδοτημένες εταιρείες, υπολογίζεται ότι έχει ξεπεράσει πλέον τα 3 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία της τελευταίας έκθεσης της Επιτροπής, μέτρησαν τα έσοδα στα 2,9 δισ. ευρώ αλλά αυτά αφορούν στην χρήση του 2024. Μετρήθηκαν 1,4 δισ. ευρώ για τα επίγεια παίγνια (σ.σ. αυτά που διαχειρίζεται ο ΟΠΑΠ νυν Allwyn), πάνω από 1 δισ. ευρώ από τον "φανερό" διαδικτυακό τζόγο, 252 εκατ. ευρώ από τα επίγεια καζίνο και σαφώς μικρότερα ποσά για τα λαχεία και τις ιπποδρομίες.

Πηγή: thetoc.gr