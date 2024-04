Ιρανός αθλητής του ΜΜΑ κλώτσησε ring girl, έχασε τον αγώνα και στο τέλος έφαγε και ξύλο από τους θεατές (vid)

Ο Ιρανός μαχητής Ali Heibati αντιμετώπισε τον Arkady Osipyan στο τουρνουά Hardcore MMA στη Μόσχα το βράδυ της Παρασκευής. Πριν καν ξεκινήσει ο αγώνας, ο Heibati βγήκε μπροστά και κλώτσησε ένα κορίτσι του ρινγκ στα οπίσθια, καθώς περνούσε κρατώντας μια κάρτα που σήμαινε ότι ο πρώτος γύρος θα ξεκινούσε.

Η γυναίκα εμφανίστηκε αιφνιδιασμένη από τη συμπεριφορά του Heibati, τον πλησίασε για να του εκφράσει την αποδοκιμασία της. Ο διαιτητής παρεμβαίνει και τους κρατάει μακριά, ενώ φαίνεται να προειδοποιεί τον Heibati για τη συμπεριφορά του.

Λίγα λεπτά αργότερα ξεκίνησε ο αγώνας αλλά κράτησε λίγο αφού ο Osipyan εξασφάλισε τη νίκη με τεχνικό νοκ άουτ στον πρώτο γύρο.

Η νίκη του επιβεβαιώθηκε από τον διαιτητή που ακύρωσε τον αγώνα λίγο περισσότερο από 30 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του γύρου, καθώς διαπίστωσε ότι ο Heibati δεν ήταν σε θέση να αμυνθεί.

Καθώς ο διαιτητής συνόδευε τον Osipyan πίσω στη γωνία του, ο Heibati σηκώθηκε όρθιος και άρχισε να επιτίθεται στον αντίπαλό του. Κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον Osipyan, καθώς αυτός είχε γυρισμένη την πλάτη του.

Τον απομάκρυναν γρήγορα και αρκετοί άνθρωποι μπήκαν στο κλουβί για να χωρίσουν τους δύο άνδρες, ενώ περίμεναν την επίσημη ετυμηγορία. Η ένταση δεν σταμάτησε εκεί αφού οι δύο μαχητές πήραν το μικρόφωνο μέσα στο κλουβί στη συνέχεια.

Ο Heibati φάνηκε ενοχλημένος από κάτι και επιχείρησε να κλωτσήσει στο κεφάλι έναν σχολιαστή. Σε άλλα βίντεο ο Heibati δέχεται επίθεση από μέλη του πλήθους μετά τον αγώνα του, καθώς τον έσπρωξαν πάνω σε μερικές καρέκλες και δέχτηκε αρκετά χτυπήματα στο κεφάλι.

Μετά τις επαίσχυντες πράξεις του, ο Heibati βγήκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ζητήσει συγγνώμη από το κορίτσι του ρινγκ που ονομάζεται Μαρία.

«Γεια σε όλους. Αυτό είναι για τη Μαρία. Δεν φέρθηκα σωστά μαζί της. Ο λόγος ήταν ότι πριν από τον αγώνα ΜΜΑ υπήρχαν πολλές γροθιές. Έμεινα εκεί στο κλουβί και ήθελα απλώς να βγω έξω και να παλέψω», είπε ο μαχητής.

Και συνέχισε: «Ήμουν σφιγμένος και, όπως καταλαβαίνουν οι περισσότεροι, τα συναισθήματα είναι έντονα στον αγώνα, οπότε πριν τον αγώνα φέρθηκα άσχημα απέναντι στη Μαρία. Θέλω να της ζητήσω δημόσια συγγνώμη. Είμαι παντρεμένος άνδρας, οπότε σέβομαι το γυναικείο φύλο. Εκείνη έκανε τη δουλειά της και εγώ, μετά τον αγώνα, δεν παραδέχτηκα ούτε την ενοχή μου, γιατί με χτύπησαν και στο κεφάλι. Πείτε στη Μαρία ότι λυπάμαι».

Πηγή: enikos.gr

