Μανχάταν: Άνθρωπος αυτοπυρπολήθηκε έξω από την αίθουσα όπου δικάζεται ο Τραμπ

Ένας άνθρωπος αυτοπυρπολήθηκε έξω από δικαστήριο του Μανχάταν, όπου δικάζεται σήμερα (19/04) ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

Φωτογραφίες και βίντεο από το τρομακτικό συμβάν μεταδόθηκαν ζωντανά στην αμερικανική τηλεόραση και διαδόθηκαν μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα στα κοινωνικά δίκτυα.

Τα πλάνα δείχνουν έναν άνδρα ξαπλωμένο ανάσκελα στο πεζοδρόμιο έξω από το Ποινικό Δικαστήριο του Μανχάταν, ενώ «τυλίγεται» στις φλόγες το σώμα του.

«Κάποιος αυτοπυρπολήθηκε», ακούσθηκε να λέει ένας αστυνομικός από το σημείο περίπου είκοσι λεπτά αργότερα. Ο άνδρας εθεάθη να πετά φέιγ βολάν τα οποία αναφέρονταν στον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζο Μπάιντεν, προτού αυτοπυρποληθεί, σύμφωνα με περαστικούς.

Ύστερα από μερικά λεπτά, δεκάδες αστυνομικοί έσπευσαν και προσπάθησαν να σβήσουν τις φλόγες. Ο άνδρας, ο οποίος φαινόταν ζωντανός, απομακρύνθηκε τάχιστα με ασθενοφόρο. «Ήταν εντελώς ασυνήθιστο. Άρχισε να πετάει φυλλάδια και μετά, έριξε βενζίνη πάνω του, δύο ή τρία γαλόνια. Μετά, έβγαλε ένα σπίρτο ή έναν αναπτήρα και αυτοπυρπολήθηκε εντελώς. Γονάτισε σαν να επαινούσε κάποιον. Δεν είπε τίποτα», υποστήριξε αυτόπτης μάρτυρας.

Η δημοσιογράφος του CNN, Λόρα Κόουτς, ήταν έκπληκτη καθώς αφηγήθηκε την κατάσταση. «Βλέπω έναν εντελώς απανθρακωμένο άνθρωπο», μετέδωσε σοκαρισμένη. Επαναλαμβάνεται ότι ακολουθούν σκληρές εικόνες.

Πηγή: newsbomb.gr

Someone reportedly self-immolated outside the Manhattan courthouse where the Trump trial is happening pic.twitter.com/63BwKkElci