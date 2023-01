Τετραμελής οικογένεια έπεσε με Tesla σε γκρεμό 76 μέτρων και όλοι βγήκαν ζωντανοί (vid)

Πλάνα από το σημείο απεικονίζουν το supercar να έχει συντριβεί σε γκρεμό κατά μήκος του αυτοκινητόδρομου 1 στο Devil's Slide χθες το πρωί, σύμφωνα με αξιωματούχους της πυροσβεστικής που έσπευσαν στο σημείο. Στο όχημα επέβαιναν δύο ενήλικες και δύο παιδιά, που απομακρύνθηκαν εγκαίρως και μεταφέρθηκα σε νοσοκομεία της περιοχής.

Όλοι είχαν εγκλωβιστεί μέσα στο αυτοκίνητο για πάνω από μία ώρα πριν τους απεγκλωβίσουν οι διασώστες.

Οι ενήλικες υπέστησαν τραύματα που δεν απειλούν τη ζωή τους, ενώ τα δύο παιδιά δεν έπαθαν τίποτα.

Πηγή: lifo.gr

VIDEO: Two adults and two children were critically injured after the Tesla they were in plunged nearly 250 feet off a cliff along Highway 1 at Devil's Slide Monday morning, according to CAL FIRE officials. https://t.co/lX0cZeb279 pic.twitter.com/4aqGWqrR9B