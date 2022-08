Μια... ανάσα από τη Ρόμα ο Μαντί Καμαρά - Στο 1,5 εκατ. ευρώ ο δανεισμός

Ο μέσος από τη Γουινέα φαίνεται πως βρίσκεται ένα βήμα από το να αφήσει τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει την καριέρα του στους «τζιαλορόσι».

Αυτό αναφέρεται σε νέο ρεπορτάζ από την Ιταλία και όλα δείχνουν πια πως ο Καμαρά τα έχει βρει με τη Ρόμα για να μετακομίσει στην ιταλική πρωτεύουσα.

Σύμφωνα με τον Ιταλό δημοσιογράφο, Νικολό Σίρα, ο ατζέντης του παίκτη έχει συμφωνήσει με την Ρόμα για συμβόλαιο 1+4 ετών.

Η ιταλική ομάδα θα δώσει στον Ολυμπιακό 1,5 εκατομμύριο ευρώ για τον δανεισμό του μέχρι το 2023, με τις δύο πλευρές ωστόσο να βάζουν στη συμφωνία και οψιόν αγοράς.

