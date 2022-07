Επίσημο: Παρουσίασε Λισάντρο η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Αφού διευθετήθηκαν όλες οι μικρές λεπτομέρειες αναφορικά με τον τρόπο καταβολής των χρημάτων προς τον Άγιαξ, κι αφού πέρασε όλες τις εξονυχιστικές εξετάσεις, ο Λισάντρο Μαρτίνες είναι πλέον και επίσημα παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Οι κόκκινοι διάβολοι παρουσίασαν επίσημα τον 24χρονο Αργεντινό αμυντικό, ο οποίος κόστισε συνολικά 60 εκατομμύρια ευρώ, με τον Άγιαξ να τον αποχαιρετά με ένα υπέροχο βίντεο.

Licha,



We will miss you as a person & footballer.



❌❌❌ @AFCAjax pic.twitter.com/v9t5hLCXqs