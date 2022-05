Conference League: Οριστικά και με την υπογραφή της UEFA στα Τίρανα ο τελικός

Ακούστηκαν πολλά, γράφτηκαν ακόμη περισσότερα. Ο τελικός του Europa Conference League, όμως, δεν θα αλλάξει έδρα. Θα φιλοξενηθεί στις 25 Μαΐου στην πρωτεύουσα της Αλβανίας, τα Τίρανα.

Τους τελευταίους μήνες είναι γεγονός πως «φορέθηκε» πολύ στα διεθνή ΜΜΕ το σενάριο περί αλλαγής έδρας του τελικού. Με δεδομένα τα προβλήματα που προέκυψαν στην Ομοσπονδία της χώρας, υπήρξαν ρεπορτάζ που ήθελαν την UEFA να παίρνει από τα Τίρανα τον φετινό τελικό του Europa Conference League και αυτός να διεξάγεται σε άλλη πόλη. Μάλιστα και η Ελλάδα ήταν ανάμεσα στις υποψήφιες χώρες.

Ωστόσο, ο τελικός θα γίνει εκεί που ορίστηκε πέρσι. Και αυτό ήρθε να επιβεβαιώσει ή να θυμίσει αν θέλετε η UEFA. Με tweet της η UEFA ανέφερε πως τα Τίρανα είναι έτοιμα να φιλοξενήσουν τον πρώτο τελικό του Europa Conference League στις 25 του μήνα.

🇦🇱 Tirana will host this season's inaugural @europacnfleague final on 25 May.



🤔 Where would you like to see it staged in 2023?#UECL #UECLfinal pic.twitter.com/pbjCdO81Bx