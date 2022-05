Πένθος στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή ο Ίβιτσα Όσιμ

Η παγκόσμια ποδοσφαιρική οικογένεια θρηνεί την απώλεια του Ίβιτσα Όσιμ, με τον άλλοτε προπονητή του Παναθηναϊκού να αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 81 ετών.

Γεννήθηκε στο Σαράγεβο στις 6 Μαΐου 1941 και κατά τη διάρκεια της 18χρονης συλλογικής ποδοσφαιρικής καριέρας του φόρεσε τη φανέλα αρκετών ομάδων, μεταξύ των οποίων της Στρασμπούρ, της Σεντάν και της Βαλενσιέν, ενώ με την εθνική Γιουγκοσλαβίας αγωνίστηκε σε 16 ματς, σκοράροντας 8 φορές.

Το 1978 κρέμασε τα παπούτσια του και στη συνέχεια άπαντες υποκλίθηκαν στην αξία του όταν άρχισε τη διαδρομή του ως προπονητής, με τον Όσιμ να κοουτσάρει την Ζελέσνιτσαρ, την εθνική Γιουγκοσλαβίας, την Παρτίζαν, την Στουρμ Γκρατς και την εθνική Ιαπωνίας (τελευταία του ομάδα), με το ελληνικό φίλαθλο κοινό να έχει στο μυαλό του για το πέρασμά του από τον Παναθηναϊκό.

Ο Όσιμ ανέλαβε τους «πράσινους» το 1992 διαδεχόμενος τον Βασίλη Δανιήλ και έμεινε για σχεδόν δύο χρόνια στον πάγκο του, κατακτώντας μάλιστα το Κύπελλο Ελλάδας το 1993 (1-0 τον Ολυμπιακό), ενώ έδωσε τη θέση του στον Χουάν Ραμόν Ρότσα.

Το πέρασμά του από την Ελλάδα θα μνημονεύεται για πάντα εξαιτίας και της περιβόητης φράσης του: "Η μπάλα είναι πόρνη" που είχε χρησιμοποιήσει σε συνέντευξη Τύπου. Μία ατάκα που έμεινε στην ιστορία και χρησιμοποιείται ακόμη και τώρα.

Μετά την αποχώρησή του από την ελληνική ομάδα ανέλαβε την αυστριακή Στουρμ Γκρατς, στην οποία έμεινε 8 χρόνια (1994-2002). Στη συνέχεια, από το 2003 έως το 2006 συνέχισε στην Ιαπωνία για λογαριασμό της Τσίμπα Γιουνάιτεντ, ενώ τη σεζόν 2006-2007 συνεργάστηκε με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της "χώρας του ανατέλλοντος ηλίου".

Today is a sad day. Ivica Osim has left us.



Pocivaj u miru legendo! pic.twitter.com/2aPKU36WBX