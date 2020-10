The big Warda show!

Ο Αμρ Ουάρντα είναι ξανά εδώ! Το σόου που έδωσε προ ημερών στο Βόλο δίνει την αφορμή για να ξετυλιχθεί το κουβάρι ενός από τους πιο διασκεδαστικούς και ιδιόρρυθμους ποδοσφαιριστές των τελευταίων χρόνων. Ποδοσφαιριστές, είπαμε…;

Welcome to the beautiful city of Volos. Εκεί, όπου τα αγγλικά μεταφράζονται σε αγγλικά, οι μεταφραστές ρωτάνε στα ελληνικά, ο Αχιλλέας Μπέος είναι δήμαρχος και το Μονακό ρίχνει κλεφτές ματιές για να μπορέσει να εξευρωπαϊστεί. Εκεί, όπου ο κόσμος respect Warda, εκεί όπου ο Αμρ θα κάνει φέτος τις τρέλες του, εκεί όπου θα χτυπάει η καρδιά της νυχτερινής ζωής του ποδοσφαίρου (σ.σ. αλλά με fruit punch χωρίς αλκοόλ, βεβαίως βεβαίως), εκεί όπου θα παίζει το ποδοσφαιρικό σουξέ «ντιμπιντάει» σε όλες τις εκφάνσεις του, εκεί όπου ο πιο διάσημος Αιγύπτιος της Ελλάδας μιλάει σε άπταιστα ελληνοαγγλικά και παίρνει συνεντεύξεις από τον εαυτό του… Ναι, κυρίες και κύριοι.

«Μακάρι, I do my best δηλαδή».

Επάγγελμα… διασκεδαστής!

Entertainer, το αγγλικό για να είμαστε μέσα στο πνεύμα του θέματος. Ενός θέματος που θα έπρεπε εξ ολοκλήρου να γράφεται σε greeklish για να μην χρειάζεται μετάφραση ούτε για τον Αμρ Ουάρντα, ούτε για τους τίμιους δημοσιογράφους του Volos TV. Τη διάσημη «ομορφούλα» και το διάσημο «ομορφόπαιδο», όπως ξεκαθάρισε ο Αιγύπτιος για να μην έχουμε και απορίες. 27 ετών, γεννημένος στις 17 Σεπτεμβρίου του 1993, ποδοσφαιριστής θα σου πει η Wikipedia. Ο Παναιτωλικός τον έφερε στην Ελλάδα, ο ΠΑΟΚ τον αγόρασε με μεταγραφή, ακολούθησε ο Ατρόμητος, η Λάρισα και τώρα η ομάδα της Μαγνησίας. Από το ποδόσφαιρο βγάζει τα λεφτά του, καμία αμφιβολία ως προς αυτό κυρία Wikipedia. Μόνο που ο Αμρ Ουάρντα δεν επαγγέλλεται ποδοσφαιριστής, επαγγέλλεται διασκεδαστής. Απλώς έπρεπε κάποιος να το ανακαλύψει…

Ήταν 14 Φεβρουαρίου του 2018 και η ζωή του άλλαξε. Ένα βίντεο του ΟΠΑΠ για την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου, αρκετοί συμμετέχοντες αθλητές, όμως ένας το ζει πραγματικά και κλέβει όλη τη δόξα! Η ζωή του αλλάζει εκεί και τότε. Η λέξη viral είναι μικρή να περιγράψει το χαμό που γίνεται, και από καλός ποδοσφαιριστής γίνεται είδωλο. Γίνεται θέαμα, σημείο αναφοράς και επίκεντρο της προσοχής. Σαν περίπου κάθε κοπέλα που έχει γίνει κατά καιρούς επίκεντρο της δικής του προσοχής, σε μια ιστορία που έχει ξεκινήσει με πολύ άσχημο τρόπο από όταν ήταν 20 ετών και βρισκόταν με την Εθνική Νέων στην Τυνησία, συνεχίστηκε στην Πορτογαλία όταν θα πήγαινε δανεικός στην Φεϊρένσε και τον έδιωξαν μέσα σε ένα 24ωρο και ενδεχομένως να συνεχιστεί εις στο διηνεκές.

Οι δημοσιογράφοι το συνεχίζουν. Ο ίδιος σε στιγμές νηφαλιότητας από την *Γουορχολική εξάρτηση θα σου πει ότι η ιστορία με το «μελαχροινάκι» του έκανε κακό. Τον πότισε φαρμάκι, αλλά δε βαριέσαι… Αφού πουλάει, ας το πουλήσουμε. Βάζει γκολ με την ΑΕΚ και το τραγουδάει on camera (αλλά για να είναι ξεκάθαρος «δεν είμαι ψώνιο»), βγαίνει σε νυχτερινά μαγαζιά και το τραγουδάει στο μικρόφωνο, για να μην προσθέσουμε ιδιωτικές στιγμές σε αεροπλάνα και αποδυτήρια, που για να είμαστε και ειλικρινείς γίνονται χειρότερα…

Ενδιάμεσα, όμως, ο Αμρ Ουάρντα πρέπει να είναι και ποδοσφαιριστής. Το καταφέρνει στον Ατρόμητο, επιστρέφει στον ΠΑΟΚ, τιμωρείται όταν κάνει τα δικά του, πείθει εντέλει τον Ραζβάν Λουτσέσκου μόνο και μόνο για να επιτρέψει εκ νέου στο χαρακτήρα του να πέσει θύμα της - ας το θέσουμε ευγενικά - εξωστρέφειάς του. Η ανάγκη για προσοχή και δημοσιότητα τον φέρνει να κάνει τρίποντα στο παλατάκι, με τους αληθινούς παίκτες του ΠΑΟΚ να του μαζεύουν τη μπάλα (!!), να ανεβάζει βίντεο στο instagram, να πηγαίνει σε γήπεδα και να προκαλεί. Να κάνει χειρονομίες, να κάνει θέατρο, να βρίζει, να ειρωνεύεται. Να άγεται και να φέρεται. Σε ΟΑΚΑ, στο Αγρίνιο, στη Λαμία, στο «Κλεάνθης Βικελίδης»… Οπουδήποτε και με οποιαδήποτε αφορμή.

Στο τέλος της ημέρας εδώ θα είμαστε ξανά. Να ανεβάσουμε το βιντεάκι του, να γελάσουμε μαζί του, να τον επαινέσουμε για το ταλέντο του, αλλά να προσθέσουμε το «αλλά», να τον κάνουμε viral, να τον αποθεώσουμε… Υπόσχεση και από μας.

We will do our best, δηλαδή!