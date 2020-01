Ο Ζλάταν δέχθηκε την πρόκληση που δημιούργησε ο ίδιος

Ο Γιώργος Κοντογεώργης γράφει για τον Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς που πήρε την πρόκληση που δημιούργησε ο ίδιος επιστρέφοντας στην Μίλαν και την αναπόφευκτη σύγκριση με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

«Δεν είναι πρόκληση η μεταγραφή στην Γιουβέντους. Δεν είναι πρόκληση να πηγαίνεις σε μια από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Εξαρτάται από το πως το βλέπει ο καθένας. Για μένα είναι να πηγαίνεις σε μια ομάδα και να την ανεβάζεις. Αυτό είναι πρόκληση». Τα λόγια ανήκουν στον Ζλάταν και αυτός στον οποίο αναφέρεται δεν είναι άλλος από τον Κριστιάνο Ρονάλντο. Δεν είναι κανείς σε θέση να ξέρει αν η προ μηνών δήλωση περί πρόκλησης έγινε ενώ γνώριζε ότι θα επιστρέψει στην Μίλαν, όμως ο Ibra πλέον την έχει μπροστά του.

Με μια πρώτη ματιά, βλέπει κανείς το αυτονόητο. Ο Σουηδός καλείται να βοηθήσει μια ομάδα για την οποία αν πεις απλά ότι «είναι δύσκολα» θα είναι κοπλιμέντο. Πέρα από σπάνια ποιότητα, σωματοδομή και work-ethic, ο Ζλάταν έχει επίσης κλεισμένα τα 38 και αν κάποιος έχει παρακολουθήσει την Μίλαν πέρα από video και highlights, μπορεί να καταλάβει σε τι κατάσταση βρίσκεται.

'If you never take risks you 'll never Zlatan' και 'dare to Zlatan' λένε δύο από τα μότο του και η επιστροφή στην Μίλαν θα μπορούσε να εμπεριέχει το ρίσκο για το ότι τα τελευταία χρόνια της καριέρας του μπορεί να συνοδευτούν από μια αποτυχία. Από την άλλη όμως, ο Σουηδός έχει το μαξιλαράκι σε περίπτωση που δεν καταφέρει να κάνει «το San Siro να χοροπηδά», όπως υποσχέθηκε. Σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια αποτελεί νεκροταφείο παικτών, η ευθύνη αν δεν δουλέψει το re-union δεν θα πέσει στον Ζλάταν.

Μοιάζει να είναι safe ό,τι και αν συμβεί. Αν καταφέρει να κάνει τη διαφορά, στα 38 του ο Ζλάταν γύρισε και ήταν σαν να μην πέρασε μια μέρα. Αν δεν μπορέσει να αναστήσει μια βαριά άρρωστη ομάδα, δεν πρόκειται να χρεωθεί εκείνος την αποτυχία για την κατάληξη μιας αποτυχημένης δεκαετίας.

Διπλή ανάγνωση υπάρχει και αν προσπαθήσει κανείς να δει το θέμα αγωνιστικά. Οσοι 'καίγονται' διαβάζοντας κάθε fact για την Μίλαν, θα έχουν πετύχει κάπου ότι ο παίκτης που χρησιμοποιήθηκε περισσότερο μέσα στο 2019 από Γκατούζο, Τζαμπάολο, Πιόλι, ήταν ο Χακάν Τσαλχάνογλου. Ο Τούρκος, που έχει μετακινηθεί αναρίθμητες φορές από εξτρέμ σε κεντρικό μέσο και αντίστροφα χωρίς να έχει καταφέρει να δείξει τίποτα, είναι ένας από τους παίκτες που καλούνται να δώσουν την μπάλα στον Ζλάταν.

Με ανάλυση μπακάλικου, μπορεί κάποιος να πει ότι ο μυθικός Σουηδός, γεμίζει την περιοχή, απασχολεί 2-3 αντιπάλους, έχει κάνει συμπαίκτες - μέσους όπως τον Αντόνιο Νοτσερίνο [2011] να φαίνονται καλύτεροι από τον Μόντριτς με τους χώρους που δημιουργεί μόνο με την παρουσία του, όμως πλέον τα χρόνια έχουν περάσει. Η σημερινή Μίλαν δεν έχει καμία σχέση με εκείνη που πριν 7-8 χρόνια διεκδικούσε το Scudetto, όμως δεν θα είναι breaking news αν το χαμηλό επίπεδο κάνει τον Ιμπραΐμοβιτς να ξεχωρίσει.

Ενα πράγμα στο οποίο σίγουρα ο Ζλάταν θα βοηθήσει είναι το ότι θα παρασύρει προς τα πάνω τους συμπαίκτες του. Τουλάχιστον στην προετοιμασία των αγώνων. Και αυτό θα γίνει είτε με το καλό, είτε με το κακό. Εύκολα θα πει κανείς ότι σε αυτή την Μίλαν δεν πάει παρακάτω, όμως εδώ και χρόνια αποδεικνύεται ότι πάντα υπάρχει χώρος για το χειρότερο.

«Εχει την ηθική, το χάρισμα, την αποφασιστικότητα που τον κάνει πάντα καθοριστικό. Στα 31 μου χρόνια στην Μίλαν δεν είδα ποτέ ξανά κάποιον να κρεμά στον τοίχο συμπαίκτη του επειδή δεν δούλευε σκληρά» έχει πει ο πρώην CEO των Rossoneri και άνθρωπος που το 2010 πήγε στην Βαρκελώνη και γύρισε στο Μιλάνο μαζί με τον Ιμπραΐμοβιτς, Αντριάνο Γκαλιάνι. «Οταν δεν τα δίνεις όλα στις προπονήσεις, ο Ζλάταν σού φωνάζει και αυτό δεν είναι κάτι καλό» ήταν η πινελιά του Αντόνιο Κασάνο, συμπαίκτη του Ζλάταν στην τελευταία ομάδα της Ιταλίας που πανηγύρισε πρωτάθλημα και δεν την έλεγαν Γιουβέντους.

Το κίνητρο και ίσως, υπερβολικά, ο φόβος, μπορεί να είναι εκεί για να λειτουργήσει θετικά για την Μίλαν, η οποία, όπως είπε ο Φάμπιο Καπέλο, με την άφιξη του Ζλάταν θα κάνει upgrade στον χαρακτήρα της, κάτι που λείπει εδώ και χρόνια.

Από το βιβλίο του, στο οποίο υπογραμμίζει τη διαφορά του Κριστιάνο με τον 'πραγματικό Ρονάλντο' μέχρι την καθημερινότητα, ο Σουηδός δεν έχανε ποτέ την ευκαιρία να πικάρει τον Πορτογάλο σταρ, πλέον της Γιουβέντους. Σήμερα, μετά τα Παρί-Ρεάλ, Ιντερ-Γιουνάιτεντ, Σουηδία-Πορτογαλία, τον Απρίλιο θα τον συναντήσει ξανά.

Σχεδιασμένο ή όχι, ο Ζλάταν έχει έναν ακόμα λόγο να δείξει ότι όχι μόνο δέχθηκε αυτό που αποτελεί πραγματική πρόκληση, αλλά στάθηκε στο μπόι των 195 εκατοστών. Κάθε μέρα θα συγκρίνεται με το ποδοσφαιρικό κτήνος που λέγεται Κριστιάνο Ρονάλντο και αυτό δεν μπορεί από μόνο του να μην αποτελεί ένα έξτρα κίνητρο για να παίξει ο ίδιος και να ανεβάσει τους 'θνητούς' συμπαίκτες του. Σε εκείνον κανένας δεν θα πει τίποτα αν δεν βγάλει την Μίλαν από τον βάλτο, όμως ο ίδιος καλείται να κάνει dare στον εαυτό του...