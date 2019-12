MATCH REPORT LIVE LA LIGA Camp Nou, Cosmote Sport 1

BARCELONA 0 0 REAL MADRID ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κιτρινες καρτες 21' Ράκιτιτς

40' Σουάρες

45' Λενγκλέ Κιτρινες καρτες 66' Κασεμίρο

70' Μπέιλ

76' Ίσκο

Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης... κόλλησαν στο 0-0 στο «Καμπ Νόου» σε ένα clasico στο οποίο η «βασίλισσα» θα μπορούσε να κάνει... πλάκα και οι Καταλανοί γλίτωσαν από «τσουνάμι»! Το τελευταίο clasico που δεν έχει σημειωθεί γκολ είχε καταγραφεί τον Νοέμβριο του 2002 και από τότε σε 49 παιχνίδια υπήρχε τουλάχιστον ένα γκολ. Έμελλε, λοιπόν, στο φετινό, το πιο ισορροπημένο clasico των τελευταίων ετών να μείνουν ξανά στο 0-0 Μπαρτσελόνα και Ρεάλ με τους Μαδριλένους να κερδίζουν τις εντυπώσεις, να είναι σαφώς καλύτεροι, να υπερτερούν συντριπτικά στον αγωνιστικό χώρο, αλλά να μην σκοράρουν. Κάπως έτσι οι δυο ομάδες εξακολουθούν να πορεύονται μαζί, βρίσκονται παρέα στην κορυφή της βαθμολογίας διευρύνοντας πάντως στους πέντε βαθμούς την διαφορά τους από τη Σεβίλλη που ακολουθεί (36-31). Ισορροπημένο παιχνίδι στο πρώτο εικοσάλεπτο, με την Ρεάλ Μαδρίτης να κλείνει σωστά τους χώρους, να μην επιτρέπει στη Μπαρτσελόνα να επιβάλει τον ρυθμό της και ταυτόχρονα να… πολιορκεί την εστία του Τερ Στέγκεν χάνοντας τις πιο σημαντικές ευκαιρίες για να ανοίξει το σκορ. Ως το 30’ η μόνη ομάδα που δημιουργούσε ευκαιρίες ήταν η «βασίλισσα, με τους Καταλανούς να περιορίζονται σε εξαιρετικά παθητικά ρόλο αν σκεφτεί, μάλιστα, κάποιος και ότι έπαιζαν στην έδρα τους. Ήταν πολλά τα προβλήματα για τη Μπαρτσελόνα στην άμυνα, απόλυτα αισθητή η απουσία του Μπουσκέτς (ο οποίος αρχικά είχε δηλωθεί βασικός και κατόπιν τη θέση του πήρε ο Ράκιτιτς για λόγους τακτικής όπως ειπώθηκε) από το αρχικό σχήμα, ενώ μπροστά Μέσι, Σουάρες και Γκριεζμάν αδυνατούσαν να συνδυαστούν. Mετά το 35’ κατάφεραν να ισορροπήσουν το παιχνίδι οι γηπεδούχοι, αν και είχαν υπέρ τους την κατοχή της μπάλας (στο 56%-44%.), ενώ οι τελικές ήταν συντριπτικά υπέρ της Ρεάλ (2-10!). Δεν άλλαξε ιδιαίτερα η εικόνα του clasico στο δεύτερο ημίχρονο, με τη Ρεάλ να έχει τη μπάλα και να προσπαθεί να γίνει απειλητική. Γκολ του Μπέιλ ακυρώθηκε, αλλά δεν είναι απόλυτα σίγουρο ότι ο Μεντί που υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ ήταν όντως εκτεθειμένος, ο ρυθμός του αγώνα άρχισε να πέφτει σταδιακά μετά το 70’-75’ και το τελικό 0-0 αφήνει τη «βασίλισσα» ίσως με παράπονο βάσει της εικόνας του αγώνα και τους «μπλαουγκράνα» προφανώς περισσότερο ικανοποιημένους. Εν τέλει, βέβαια, η ισοπαλία δεν «χάλασε» κανέναν κι έτσι η μάχη για τον τίτλο παραμένει εξαιρετικά ενδιαφέρουσα…



ΠΩΣ ΕΠΑΙΞΑΝ ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ SDNA BARCELONA 1 Τερ Στέγκεν 7 /10 2 Σεμεντο 55’ 5 /10 3 Πικέ 8 /10 15 Λανγκλέ 5 /10 18 Ζόρντι Άλμπα 7 /10 20 Σέρζι Ρομπέρτο 5 /10 4 Ράκιτιτς 6 /10 21 Ντε Γιονγκ 5 /10 10 Μέσι 7 /10 9 Σουάρες 6 /10 17 Γκριεζμάν 83’ 6 /10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 13 Νέτο 5 Μπουσκέτς 19 Αλενιά 22 Βιδάλ 55’ 6 /10 23 Ουμτιτί 27 Κ.Πέρεθ 31 Φατί 83’ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Διάταξη 4-3-3 για τον Ερνέστο Βαλβέρδε, ο οποίος αποφάσισε αρχικά να ξεκινήσει στο αρχικό σχήμα τον Μπουσκέτς, προκαλώντας μάλλον έκπληξη σε πολλούς με την κίνησή του να αφήσει στον πάγκο τον Ράκιτιτς για να το... πάρει τελικά πίσω και να δώσει τελικά φανέλα βασικού στον Κροάτη. Κατά τα άλλα, οι επιλογές του προπονητή των γηπεδούχων ήταν οι αναμενόμενες. REAL MADRID 13 Κουρτουά 7 /10 2 Καρβαχάλ 6 /10 5 Βαράν 6 /10 4 Ράμος 7 /10 23 Μεντί 6 /10 15 Βαλβέρδε 80’ 6 /10 14 Κασεμίρο 7 /10 8 Κρόος 7 /10 11 Μπέιλ 7 /10 9 Μπενζεμά 6 /10 22 Ίσκο 80’ 7 /10 ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ 1 Αρεολά 3 Μιλιτάο 6 Νάτσο 10 Μόντριτς 80’ 18 Γιόβιτς 25 Βινίσιους 28 Ροντρίγκο 80’ ΔΙΑΤΑΞΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΠΡΟΠΟΝΗΤΗ Σύστημα 4-4-2 (ή 4-4-1-1) για τον Ζινεντίν Ζιντάν, με τον Κασεμίρο, ο οποίος πήρε ανάσες και δεν αγωνίστηκε κόντρα στη Βαλένθια, να επιστρέφει στο αρχικό σχήμα, τον Μεντί αντί του τραυματία Μαρσέλο και τον Ίσκο να προτιμάται αντί του Μόντριτς. Η παρουσία του Μπέιλ στην αρχική ενδεκάδα αναμενόμενη. Εξαιρετικά στημένη η «βασίλισσα», έκλεινε ωραία τους χώρους και γινόταν περισσότερο επικίνδυνη ειδικά στο πρώτο ημίχρονο.

Η ΦΑΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ 17 Εκτέλεση κόρνερ, κεφαλιά του Κασεμίρο και ο Ζεράρ Πικέ σε ρόλο τερματοφύλακα έδιωξε πάνω στη γραμμή τη μπάλα!

HIGHLIGHTS 10’ Ωραία ενέργεια του Ίσκο, ο οποίος με τακουνάκι πέρασε τη μπάλα πέρασε κάτω από τα πόδια του Πικέ και την έδωσε στον Μπενζεμά αυτός έκανε γυριστό σουτ με το αριστερό και ο Τερ Στέγκεν μπλόκαρε.

17’ Κεφαλιά του Κασεμίρο, ο Πικέ πρόλαβε να διώξει πάνω στη γραμμή!

26’ Ο Τερ Στέγκεν απομάκρυνε πρώτα με το πόδι το γύρισμα της μπάλας από τα δεξιά από τον Μπενζεμά και στη συνέχεια απέκρουσε στην αριστερή γωνία το σουτ του Βαλβέρδε.

31’ Η πρώτη ευκαιρία για τη Μπαρτσελόνα: σέντρα του Ζόρντι Άλμπα, έδιωξε με γροθιές ο Κουρτουά ο Μέσι πίσω από το ύψος του πέναλτι έκανε απευθείας το σουτ για να διώξει μέσα από τη μικρή περιοχή ο Ράμος.

32’ Δυνατό μακρινό σουτ του Βαλβέρδε, η μπάλα πέρασε έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Τερ Στέγκεν.

39’ Σουτ του Μπέιλ έξω από την περιοχή, η μπάλα κόντραρε στον Ράκιτιτς και κατέληξε στην αγκαλιά του Τερ Στέγκεν.

41’ Διαγώνια ψηλοκρεμαστή μπαλιά του Μέσι στον Ζόρντι Άλμπα, ο Ισπανός αμυντικός βγήκε στην πλάτη της άμυνας της Ρεάλ, έκανε το σουτ πάνω στην κίνηση, η μπάλα έφυγε έξω.

44’ Σέντρα του Μεντί από τα αριστερά, έκοψε ο Λανγκλέ με το κεφάλι, ο Βαλβέρδε έκανε ένα μονοκόμματο σουτ με το δεξί, μπλόκαρε ο Τερ Στέγκεν.

60’ Ο Γκριεζμάν μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά κερδίζοντας τη μονομαχία με τον Καρβαχάλ, η μπάλα έφτασε στον Μέσι, αλλά ο Αργεντινός έκανε… τσαφ μπροστά από τον Κουρτουά χάνοντας την ευκαιρία να σκοράρει.

68’ Η Ρεάλ βγήκε γρήγορα σε αντεπίθεση, ωραίο σουτ του Μπέιλ έφυγε άουτ.

74’ Ωραία επίθεση από τους Καταλανούς, το σουτ του Σουάρες από πλάγια θέση έφυγε έξω από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Κουρτουά.

1 ΕΙΚΟΝΑ - 1000 ΛΕΞΕΙΣ To «Δημοκρατικό Τσουνάμι» κατάφερε να... εισβάλει στο «Καμπ Νόου» και να περάσει, μέσω των πανό που τοποθετήθηκαν στις εξέδρες, το πολιτικό μήνυμά, το οποίο μεταδόθηκε σε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

TA ΠΡΟΣΩΠΑ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ Ο MVP 3 Ζεράρ Πικέ Μακράν ο κορυφαίος για τη Μπαρτσελόνα ο Ισπανός κεντρικός αμυντικός. Υπήρχαν στιγμές που φαινόταν σαν να παίζει μόνος του κόντρα στη Ρεάλ, ήταν αυτός που… έδωσε τους Καταλανούς στο 17’ απομακρύνοντας τη μπάλα πάνω στη γραμμή. Ο Αδύναμος Κρίκος 17 Αντουάν Γκριεζμάν Στο πρώτο του clasico ο Γάλλος επιθετικός ίσα που πέρασε τη βάση... Είχε προβλήματα στη συνεργασία του με τον Μέσι και τον Σουάρες και δεν κατάφερε να γίνει απειλητικός σε κανένα σημείο του αγώνα. Ο Αφανής Ήρωας 22 Ίσκο Πολύ καλό παιχνίδι από τον Ίσκο, ήταν από τους διακριθέντες των Μαδριλένων ο Ισπανός:πίεζε, άνοιγε χώρους, έβγαινε ταχύτατα στη μπάλα.

SDNA VAR Mε κάποια… προβληματάκια η διαιτησία του Αλεχάνδρο Ερνάντεθ Ερνάντεθ. Στο 12' οι παίκτες της Μπαρτσελόνα ζήτησαν πέναλτι όταν η μπάλα χτύπησε πάνω στον Καρβαχάλ από γύρισμα του Τζόρντι Άλμπα, ο διαιτητής έδειξε σωστά να συνεχιστεί το παιχνίδι, καθώς δεν υπήρχε παράβαση αφού η μπάλα είχε χτυπήσει στο σώμα. Ωστόσο στο 18’ και στο 20’ θα μπορούσε να δώσει πέναλτι σε μαρκάρισμα πρώτα του Λανγκλέ στον Βαράν και κατόπιν του Ράκιτιτς στον Γάλλο. Οριακά εκτεθειμένο έδειξε το VAR τον Μεντί στη φάση του γκολ του Μπέιλ που ακυρώθηκε στο 73ο λεπτό.

