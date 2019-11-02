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Bayer 04 Leverkusen
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Borussia Mönchengladbach
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Μπάγερν Μονάχου - Γκλάντμπαχ

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«Καθάρισε» την Μπάγερ Λεβερκούζεν η Γκλάντμπαχ (vid)

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«Υπέταξε» την Γκλάντμπαχ και πάει για Τσάμπιονς Λιγκ η Λεβερκούζεν (vid)

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