Ακάντζι… διπλής επιτυχίας στην Ίντερ: Πρωτάθλημα και μεταγραφή μέχρι το 2028

Ο Μανουέλ Ακάντζι είχε κάθε λόγο να γιορτάζει στο «Μεάτσα», καθώς η κατάκτηση του σκουντέτο με την Ίντερ συνδυάστηκε με την οριστικοποίηση της παραμονής του στην ομάδα και για τα επόμενα χρόνια.

Ο Ελβετός αμυντικός αποκτήθηκε το καλοκαίρι του 2025 από τη Μάντσεστερ Σίτι με τη μορφή δανεισμού, ωστόσο η παρουσία του αποδείχθηκε καθοριστική για την πορεία των «νερατζούρι» στη σεζόν. Υπό τις οδηγίες του Κρίστιαν Κίβου, εξελίχθηκε σε βασικό στέλεχος της άμυνας, προσφέροντας σταθερότητα και σημαντικές λύσεις.

Η συμφωνία μεταξύ των δύο συλλόγων προέβλεπε ότι η μεταγραφή θα γινόταν μόνιμη εφόσον πληρούνταν δύο όροι: συμμετοχή σε τουλάχιστον το 50% των αγώνων και κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και οι δύο προϋποθέσεις επιτεύχθηκαν, με τον Ακάντζι να μετρά 42 συμμετοχές και να συμβάλλει ενεργά στην πορεία προς τον τίτλο.

Έτσι, η Ίντερ ενεργοποιεί τη ρήτρα αγοράς, καταβάλλοντας περίπου 15 εκατομμύρια ευρώ, με τον παίκτη να υπογράφει συμβόλαιο έως το 2028.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την επιτυχημένη επιλογή τόσο του συλλόγου όσο και του ποδοσφαιριστή, σε μια σεζόν που συνδυάστηκε με τίτλο και σταθερότητα για το μέλλον.