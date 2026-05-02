Κοντούρης: «Δεν δικαιολογείται σε κανένα παιχνίδι να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο»

Ο Σωτήρης Κοντούρης ξεκαθάρισε ότι παρότι ο Παναθηναϊκός δεν διεκδικεί κάτι ουσιαστικό, δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για να παρουσιαστούν οι παίκτες δίχως κίνητρο.

Ο Έλληνας χαφ επεσήμανε ότι οι «πράσινοι» πρέπει να παρουσιάζονται σε όλα τα παιχνίδια με κίνητρο, αναφέρθηκε στην πίεση που υπάρχει σε συλλόγους τέτοιου μεγέθους και τόνισε ότι αυτός και οι συμπαίκτες του πρέπει να είναι πιο επιθετικοί στην συνέχεια των Play-Offs.

Οι δηλώσεις του θα προβληθούν στην εκπομπή «SportShow» της Cosmote TV, στα πλαίσια του pre-game του αθηναϊκού ντέρμπι.

Αναλυτικά τα όσα ανέφερε

Επιστροφή στους αγώνες των Play-Offs μετά από μια νέα διακοπή δύο εβδομάδων. Ημέρες που δεν πέρασαν ευχάριστα αφού προέρχεστε από ήττα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Πώς ήταν και η διαχείριση αλλά και η δουλειά τις προηγούμενες ημέρες ενόψει του ντέρμπι με την ΑΕΚ;

«Ξέρουμε πως η χρονιά είναι δύσκολη και πως η ομάδα δεν έχει πετύχει το στόχο της που είναι να διεκδικεί το Πρωτάθλημα. Έχουμε μείνει νωρίς έξω από αυτό. Το συζητήσαμε και μεταξύ μας, είπαμε ότι μπαίνοντας στην τελική ευθεία, σ’ αυτά τα επόμενα τέσσερα ματς πρέπει να έχουμε όσο καλύτερη εικόνα γίνεται. Αρχής γενομένης από το ντέρμπι με την ΑΕΚ. Σίγουρα υπάρχει πίεση και είναι φυσιολογική η πίεση που υπάρχει γύρω από το club. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να διεκδικεί Πρωτάθλημα. Πρέπει να το διαχειριστούμε και να βγάλουμε εις πέρας το πλάνο του προπονητή, ν’ ακολουθήσουμε τις εντολές του και να δούμε στο τέλος τι έχουμε πετύχει».

Στα δύο πρώτα παιχνίδια των Play-Offs, αυτό που παρατηρήθηκε είναι πως παρουσιάσατε μεγάλη δυσκολία στη δημιουργία, αλλά και στην τελική προσπάθεια. Συγκριτικά με τα προηγούμενα παιχνίδια, είχατε πολύ λιγότερες προϋποθέσεις για γκολ. Τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να κάνετε στις προπονήσεις των δύο τελευταίων εβδομάδων, προκειμένου να βελτιωθείτε σ’ αυτό το κομμάτι;

«Θεωρώ πως δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα. Η εικόνα μας δεν ήταν καλή γενικά. Σίγουρα μας προβληματίζει πως δεν δημιουργούμε περισσότερες φάσεις, Θεωρώ πως αύριο θα έχουμε μια διαφορετική προσέγγιση. Παίζουμε στην έδρα μας και θα πρέπει να παίξουμε επιθετικά και να δημιουργούμε φάσεις. Θεωρώ ότι όσο είσαι επιθετικός και δημιουργικός, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχεις να πετύχεις ένα γκολ».

Όταν μια ομάδα βρίσκεται εκτός στόχων, όπως ανέφερες κι εσύ, σίγουρα τα κίνητρα είναι λιγότερα. Όμως, πόσο σημαντικό κίνητρο είναι για εσάς το γεγονός πως αντιμετωπίζετε μια ομάδα που σας έχει κερδίσει δύο φορές φέτος και κατά δεύτερο λόγο, που θα παίξετε το προτελευταίο παιχνίδι στην ιστορικό γήπεδο της Λεωφόρου;

«Όπως είπα και πριν, είναι δεδομένο πως είμαστε εκτός στόχων, αλλά αυτό σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογεί να μην έχουμε κίνητρο. Παίζουμε σε μια μεγάλη ομάδα με πολλές απαιτήσεις. Είτε διεκδικούμε Πρωτάθλημα είτε όχι, όπως είμαστε αυτή τη στιγμή, δεν δικαιολογείται σε κανένα παιχνίδι να μπαίνουμε χωρίς κίνητρο. Από εκεί και πέρα, γνωρίζουμε πως απέναντι μας θα έχουμε έναν πολύ καλό αντίπαλο που βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Έχουμε ηττηθεί από αυτόν στα δύο προηγούμενα ντέρμπι, αλλά για εμάς αύριο το παιχνίδι είναι διαφορετικό. Θα πρέπει να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας και τον κόσμο μας. Είναι δεδομένο το άγχος του αντιπάλου και από εκεί και πέρα θα πρέπει να προσπαθήσουμε από την πλευρά μας να δώσουμε τον καλύτερο μας εαυτό».