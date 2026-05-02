Αρτέτα για το Παρί-Μπάγερν: «Ίσως το καλύτερο παιχνίδι που είδα ποτέ»!

Ο προπονητής της Άρσεναλ παραδέχθηκε ότι ο αγώνας της Παρί Σεν Ζερμέν με την Μπάγερν (5-4) είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που είχε δει ποτέ, αλλά έδωσε τη δική του εξήγηση για το σούπερ θέαμα στην αναμέτρηση της γαλλικής πρωτεύουσας.

«Λοιπόν, όταν κοιτάζω αυτόν τον αγώνα, τον αγώνα Παρί Σεν Ζερμέν εναντίον Μπάγερν, σκέφτομαι ότι είναι ίσως ο καλύτερος αγώνας που έχω δει ποτέ όσον αφορά την ποιότητα δύο ομάδων, και ιδιαίτερα την ατομική ποιότητα που προσφέρουν οι παίκτες», εξήγησε.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο. Αλλά όταν κοιτάζω τον αριθμό των λεπτών συμμετοχής και τη φρεσκάδα αυτών των παικτών, τότε δεν με εκπλήσσει. Για να προσφέρεις αυτές τις στιγμές ποιότητας, πρέπει να είσαι πολύ φρέσκος και η διαφορά στα πρωταθλήματα και στον τρόπο που ανταγωνίζονται είναι μέρα με τη μέρα. Αγωνιζόμαστε σε δύο διαφορετικούς κόσμους, οπότε δεν μπορείς να συγκρίνεις ένα μέρος αυτού χωρίς να δώσεις κανένα πλαίσιο σε αυτό», συνέχισε και πρόσθεσε:

«Η Premier League θα έπρεπε να βοηθήσει με την υπερφόρτωση αγώνων. Αν μπορούν να το κάνουν αυτό, θα ήταν υπέροχο».