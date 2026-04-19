Βαρούχας: «Δεν έπρεπε να μετρήσει το 1ο γκολ του Ολυμπιακού»

Αντικανονικό είναι το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σύμφωνα με τον Παναγιώτη Βαρούχα, καθώς όπως ανέφερε η μπάλα έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα και έπρεπε να επέμβει το VAR.

Ο Παναγιώτης Βαρούχας σχολίασε στην «Αθλητική Κυριακή» τις φάσεις το ντέρμπι της Λεωφόρου και όπως ανέφερε δεν έπρεπε να μετρήσει το γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς.

Συγκεκριμένα, όπως είπε ο καθηγητής διαιτησίας, η μπάλα έχει βγει από τον αγωνιστικό χώρο νωρίτερα και έπρεπε να επέμβει το VAR και να μην μετρήσει το πρώτο γκολ του Ολυμπιακού κόντρα στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για δεύτερη κίτρινη στον Ορτέγκα: «Δεν είναι κράτημα κανονικό στον Τεττέη, γι’ αυτό σωστά δεν δόθηκε δεύτερη κίτρινη».

Για το 1ο γκολ του Ολυμπιακού: «Εδώ η μπάλα έχει βγει και έπρεπε το παιχνίδι να έχει σταματήσει. Δεν είναι από τις φάσεις. Δεν είναι από τις περιπτώσεις που λέμε για αμεσότητα, αλλά είναι λάθος. Έπρεπε να παρέμβει το VAR και να ακυρωθεί».

Για το 2ο γκολ του Ολυμπιακού: «Δεν υπάρχει κανένα χέρι, κανονικό το γκολ».

Για το πέναλτι που ζήτησε ο Ολυμπιακός: «Σε αυτή τη φάση το χέρι του Ρέτσου βρίσκει την μπάλα».