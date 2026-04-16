Στο στόχαστρο της Ίντερ ο Ντιέγκο Σιμεόνε

Η Ίντερ μπορεί να βρίσκεται πολύ κοντά στην κατάκτηση της φετινής Serie A, όμως ήδη σχεδιάζει την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ιταλία, οι «Νερατζούρι» εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο να φέρουν στον πάγκο τους τον Ντιέγκο Σιμεόνε.

Ο Αργεντινός τεχνικός θεωρείται ιδανική επιλογή για να ηγηθεί ενός νέου πρότζεκτ, με στόχο την ανανέωση του ρόστερ και τη δημιουργία μιας ομάδας με ξεκάθαρη αγωνιστική ταυτότητα για τα επόμενα χρόνια.

Αν και ο Σιμεόνε δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Ατλέτικο Μαδρίτης έως το 2027, δεν αποκλείεται οι Μιλανέζοι να κινηθούν για την απόκτησή του.

Ο ίδιος έχει αγωνιστεί στο παρελθόν στην Ιταλία, τόσο με τη Λάτσιο όσο και με την Ίντερ, με την οποία πανηγύρισε την κατάκτηση του Κυπέλλου UEFA στα τέλη της δεκαετίας του ’90.