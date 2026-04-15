Σενάριο-έκπληξη: Η Μπράιτον θέλει τον Νόιερ

Ένα μεταγραφικό σενάριο έχει κάνει την εμφάνισή του, συνδέοντας την Μπράιτον με τον έμπειρο τερματοφύλακα.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, η ομάδα της Premier League εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Γερμανού διεθνούς, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπάγερν Μονάχου.

Μάλιστα, η πιθανή αυτή κίνηση φέρεται να αποτελεί προσωπική επιθυμία του προπονητή Φάμπιαν Χιούρτζελερ, που εκτιμά ιδιαίτερα τον συμπατριώτη του.

Παρά το γεγονός ότι έχει φτάσει τα 40 χρόνια, ο Νόιερ συνεχίζει να διατηρεί υψηλό επίπεδο απόδοσης, κάνοντας πολύ καλή σεζόν με τη φανέλα των Βαυαρών.

Το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται το καλοκαίρι, γεγονός που ενδέχεται να διευκολύνει τις εξελίξεις, εφόσον η Μπράιτον αποφασίσει να κινηθεί επίσημα για την απόκτησή του.