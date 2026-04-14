Ρόμπερτσον: «Δεν υπήρξε προσφορά ανανέωσης από την Λίβερπουλ»

Ο Άντι Ρόμπερτσον μίλησε για την απόφασή του να αποχωρήσει από την Λίβερπουλ, τονίζοντας ότι θα αποφασίσει για τον επόμενο σταθμό της καριέρας του πριν την έναρξη του Mundial.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Δεν είναι ότι απέρριψα ένα συμβόλαιο ή κάτι άλλο. Δεν υπήρχε συμβόλαιο στο… τραπέζι, δεν μου προσφέρθηκε κάποια πρόταση ανανέωσης από την Λίβερπουλ. Ήταν μία συζήτηση που είχαμε όλοι.

Ήταν μία συζήτηση του τύπου «εντάξει, αυτό είναι που θέλω να κάνω, να παίζω και πιστεύω έχω ακόμη την ικανότητα να παίζω». Νομίζω πως το έδειξα τη φετινή σεζόν.

Το προηγούμενο καλοκαίρι ήμουν κοντά στην αποχώρηση, αλλά αποφάσισα να μείνω. Το ίδιο συνέβη και τον Ιανουάριο. Θα προσπαθήσω να ξεκαθαρίσω το μέλλον μου σύντομα. Δεν θέλω να πάω στο Παγκόσμιο Κύπελλο, σκεπτόμενος οτιδήποτε άλλο. Όμως μέχρι τώρα δεν υπάρχει τίποτα».