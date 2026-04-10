Με στρατιωτικές τιμές, τη σημαία και τον Εθνικό Ύμνο της Ρουμανίας το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα (pics)

«Ράγισαν» καρδιές στο τελευταίο αντίο στον θρυλικό προπονητή, τον μεγαλύτερο που έβγαλε ποτέ η Ρουμανία, τον 80χρονο Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Το «παρών» έδωσαν οι πάντες. Αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος της Ρουμάνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο Γκεόργκιε Χάτζι και όλοι όσοι αγάπησαν τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.
Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε σήμερα (10/4) στο Κοιμητήριο Μπέλου του Βουκουρεστίου, με μία μεγάλη σημαία της Ρουμανίας να «καλύπτει» το φέρετρο και τον Εθνικό Ύμνο της χώρας να ηχεί πένθιμα.