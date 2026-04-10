Με στρατιωτικές τιμές, τη σημαία και τον Εθνικό Ύμνο της Ρουμανίας το τελευταίο «αντίο» στον Μιρτσέα (pics)

Σε κλίμα πένθους πραγματοποιήθηκε σήμερα (10/4) η εξόδιος ακολουθία του Μιρτσέα Λουτσέσκου στο Βουκουρέστι, με στρατιωτικές τιμές, τη σημαία αλλά και τον Εθνικό Ύμνο της Ρουμανίας.

«Ράγισαν» καρδιές στο τελευταίο αντίο στον θρυλικό προπονητή, τον μεγαλύτερο που έβγαλε ποτέ η Ρουμανία, τον 80χρονο Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Το «παρών» έδωσαν οι πάντες. Αντιπροσωπεία του ΠΑΟΚ, ο πρόεδρος της Ρουμάνικης ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, ο Γκεόργκιε Χάτζι και όλοι όσοι αγάπησαν τον Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Με στρατιωτικές τιμές κηδεύτηκε σήμερα (10/4) στο Κοιμητήριο Μπέλου του Βουκουρεστίου, με μία μεγάλη σημαία της Ρουμανίας να «καλύπτει» το φέρετρο και τον Εθνικό Ύμνο της χώρας να ηχεί πένθιμα.