Μπουσαΐντ: «Μόνο νίκη κόντρα στον ΟΦΗ»

Ο μεσοεπιθετικός του Άρη, Ότμαν Μπουσαΐντ μίλησε για το επερχόμενο παιχνίδι πρωταθλήματος απέναντι στον ΟΦΗ στο «Κλεάνθης Βικελίδης«, τονίζοντας πως θέλουν μόνο τη νίκη κόντρα στους Κρητικούς.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της NOVA:

Αρχικά, ερωτώμενος ο μεσοεπιθετικός των “κίτρινων” πώς αντιμετωπίζουν ο ίδιος και οι συμπαίκτες του το παιχνίδι με τον ΟΦΗ, απάντησε με έμφαση:

«Είναι ένας τελικός ο αγώνας με τον ΟΦΗ! Είναι ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι για την ομάδα μας και τους οπαδούς μας. Μετά από αυτό το παιχνίδι ακολουθούν άλλοι έξι τελικοί κι αυτό κάνει τον αγώνα με τον ΟΦΗ ακόμη πιο σημαντικό. Πρέπει να νικήσουμε και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς!»

Στην ερώτηση τι κάνει τους παίκτες του Άρη να αισιοδοξούν ότι θα νικήσουν τον ΟΦΗ, μετά από έξι αγώνες σερί χωρίς νίκη, είπε:

«Είναι αλήθεια ότι εδώ και έξι αγώνες δεν έχουμε νίκη. Αν δούμε πιο προσεκτικά αυτά τα παιχνίδια, όμως, δεν είχαμε την τύχη με το μέρος μας. Είχαμε αποβολές, χάσαμε πέναλτι, είχαμε δοκάρια, μας έλειψε η τύχη. Στο ερχόμενο παιχνίδι, αν έχουμε και την τύχη, θα νικήσουμε! Παίζουμε καλά, αλλά η τύχη είναι που μάς λείπει. Επίσης, μας λείπει το γκολ. Αν σκοράρουμε πρώτοι, στο πρώτο ημίχρονο, όλα θα γίνουν πιο εύκολα για εμάς. Αν δεν σκοράρουμε, τότε θα έχουμε πάλι δυσκολίες. Σε αυτό πρέπει να εστιάσουμε, πώς θα σκοράρουμε πρώτοι και νωρίς στο παιχνίδι. Έτσι θα ανοίξει ο δρόμος για να “τελειώσουμε” το ματς και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς!»

Σε ό,τι αφορά στη λύση στο πρόβλημα του σκοραρίσματος για τον Άρη, ο Μπουσαΐντ εστίασε στο εξής:

«Ένα γκολ θα λύσει τα πάντα! Ένα γκολ θα μας δώσει αυτοπεποίθηση κι αυτό είναι το βασικό στοιχείο που χρειάζεται η ομάδα στη διάρκεια του αγώνα. Να πιστέψουμε ότι μπορούμε να σκοράρουμε κι άλλα γκολ και τελικά να νικήσουμε. Πολύ περισσότερο δε, αν πάρουμε μια νίκη, θα αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση και για τη συνέχεια των αγώνων».

Ο Οτμάν Μπουσαΐντ ρωτήθηκε πώς πρέπει ο Άρης να αντιμετωπίσει τον ΟΦΗ, για τον οποίο επίσης είναι τελικός αυτός ο αγώνας. Τόνισε:

«Εμείς έχουμε το αβαντάζ, γιατί είμαστε μεγάλη ομάδα και παίζουμε στην έδρα μας. Ξέρουν κι οι αντίπαλοι ότι είναι δύσκολο να πάρουν τους βαθμούς της νίκης στη δική μας έδρα. Αυτά πρέπει να τα έχουμε στο μυαλό μας σε όλη τη διάρκεια του αγώνα με τον ΟΦΗ και να πιέζουμε για τη νίκη. Το πρώτο ημίχρονο είναι σημαντικό για την εξέλιξη του αγώνα. Σε αυτό το μέρος του παιχνιδιού πρέπει να σκοράρουμε και μάλιστα να σκοράρουμε πρώτοι! Αν τα καταφέρουμε, πρέπει να έχουμε διάρκεια στην απόδοσή μας μέχρι το τέλος, ώστε να φτάσουμε στη νίκη».