Αντσελότι για τη μη κλήση του Νεϊμάρ: «Δεν βρίσκεται στο 100% των δυνατοτήτων του»

Την εξήγηση πίσω από την απόφαση να μην συμπεριλάβει τον Νεϊμάρ στα ερχόμενα φιλικά της Βραζιλίας έδωσε ο Κάρλο Αντσελότι, τονίζοντας πως δεν βρίσκεται στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας.

Η απόφαση του Ιταλού τεχνικού προκάλεσε έκπληξη, καθώς από τις κλήσεις του για τα φιλικά παιχνίδια απέναντι σε Γαλλία και Κροατία απουσίαζε το όνομα του 34χρονου σούπερ σταρ.

Μάλιστα, ο Νεϊμάρ δήλωσε αναστατωμένος και λυπημένος για την συγκεκριμένη εξέλιξη, ωστόσο εξέφρασε την αισιοδοξία του για την παρουσία του στις τελικές κλήσεις ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Από την μεριά του, ο Αντσελότι αιτιολόγησε την απόφαση του, σημειώνοντας πως ο έμπειρος μεσοεπιθετικός δεν βρίσκεται στο 100% στα επιθυμητά επίπεδα φυσικής κατάστασης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε:

«Ο Νεϊμάρ δεν είναι στο 100% των δυνατοτήτων του και ως εκ τούτου δεν είναι στη λίστα. Αν μπορεί να είναι στο 100% σωματικά, μπορεί να είναι εκεί. Ο Νεϊμάρ θα μπορούσε να είναι στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά για να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να συνεχίσει να εργάζεται, να αγωνίζεται συστηματικά, να επιδεικνύει τις ικανότητές του και να διατηρεί καλή φυσική κατάσταση.

Προετοιμαζόμαστε καλά για αυτό το Παγκόσμιο Κύπελλο. Θέλουμε να φτάσουμε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση τεχνικά, σωματικά και ψυχικά. Υπάρχουν παίκτες που αξίζουν να είναι εδώ επειδή τα πάνε καλά στα αντίστοιχα πρωταθλήματά τους, όπως στην περίπτωση των Έντρικ, Ίγκορ, Ραγιάν, Ντανίλο».