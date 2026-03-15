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Τα highlights της ισοπαλίας του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό (vid)

Ποδόσφαιρο
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Φάσεις από τη "λευκη" ισοπαλία του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό στο γήπεδο της Λεωφόρου.
Τα highlights της ισοπαλίας του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό (vid)