Ρόμπερτσον: «Θέλω να μείνω στην Λίβερπουλ - Η διοίκηση θα πάρει την τελική απόφαση»

Την διάθεση να παραμείνει στην Λίβερπουλ εξέφρασε δημόσια ο Άντριου Ρόμπερτσον, τονίζοντας ωστόσο πως τα πάντα θα κριθούν από την απόφαση που θα πάρει η διοίκηση της ομάδας.

Το συμβόλαιο του 32χρονου Σκωτσέζου εκπνέει στο τέλος της σεζόν, με αρκετές ομάδες να τον έχουν βάλει στο στόχαστρο με φόντο το ερχόμενο καλοκαίρι.

Πάντως, ο ίδιος δηλώνει πιστός στους «κόκκινους» και τόνισε πως θα παραμείνει στο «Άνφιλντ» μέχρι να είναι χρήσιμος στα πλάνα του προπονητή του.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

«Είμαι αφοσιωμένος στη Λίβερπουλ. Και θα παραμείνω μέχρι να μην είμαι στα πλάνα του προπονητή μου. Αυτός ο σύλλογος μου έδωσε τα πάντα κι εγώ δίνω πάντα ό,τι έχω για να τη βοηθήσω. Θέλω να μείνω, αλλά η διοίκηση είναι αυτή που τελικά θα αποφασίσει».